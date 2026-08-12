Tesla Roadster : « Très bientôt », mais quand ?

Depuis près de dix ans, le nom Tesla Roadster revient régulièrement avec la même promesse : « arrive très bientôt ». La dernière occurrence a eu lieu face aux caméras de Jay Leno, où le designer en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, a répété que la nouvelle génération arriverait « très bientôt », sans toutefois avancer la moindre date concrète.

Le contraste est saisissant : d’un côté, une supercar électrique annoncée en 2017, avec des performances record et des acomptes versés depuis longtemps ; de l’autre, un projet toujours sans calendrier officiel de production ni de livraisons. Aujourd’hui, le dossier Roadster se résume à cela : des déclarations optimistes et une longue série de reports qui ont repoussé chaque échéance annoncée.

Tesla Roadster : ce qu’a déclaré Franz von Holzhausen

Ce nouveau « très bientôt » a été prononcé lors d’un récent épisode de Jay Leno's Garage, où Franz von Holzhausen, responsable du design chez Tesla depuis près de 18 ans, a confirmé que la prochaine Tesla Roadster arriverait « very soon », autrement dit « très bientôt ». Interrogé directement, le designer n’a toutefois donné aucun détail sur la date, les versions, les marchés concernés ou les caractéristiques définitives du modèle.

Tesla Roadster

Au cours du même échange, Jay Leno a rappelé que cela faisait « presque 10 ans » depuis la première fois où le projet avait été promis. La réponse de von Holzhausen n’a rien changé à la situation : à ce stade, la Roadster reste une voiture annoncée mais dont la production n’est pas confirmée, dans la continuité d’autres prises de parole publiques d’Elon Musk sur le sujet.

Tesla Roadster : aucune date officielle de production

Le calendrier montre surtout une succession de décalages. La Roadster de deuxième génération a été dévoilée en novembre 2017, avec une promesse de lancement de la production en 2020. Par la suite, l’échéance a été redéfinie à plusieurs reprises en fenêtres génériques de 12 à 18 mois, puis en références à 2022, 2023 et ensuite 2024, sans que la chaîne de production ne démarre.

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En février 2024, Elon Musk a évoqué un prototype de présérie d’ici la fin de l’année, avec de possibles premières livraisons au début de 2025. Dans les mois qui ont suivi, cette date s’est transformée en une démonstration prévue le 1er avril 2026, puis repoussée à fin avril, ensuite à « environ un mois » et enfin à août 2026. Pendant tout ce temps, Tesla n’a jamais communiqué de date définitive pour le début de la production en série. En parallèle, il a été question d’un pack SpaceX avec des « cold gas thrusters », désigné en interne sous le code A71, également cité comme l’une des causes techniques des retards.

Présentation ou livraisons : ce qu’il reste vraiment à clarifier

Le discours initial autour de la nouvelle Roadster promettait des chiffres extrêmes pour une voiture électrique : un 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, une vitesse maximale de 402 km/h et une autonomie annoncée de 998 km, pour un prix de départ annoncé à 200.000 dollars (173.000 euros au taux de change actuel). Les clients de la Founders Series auraient versé 250.000 dollars il y a près de dix ans, tout en attendant un exemplaire encore loin des lignes d’assemblage.

Le point essentiel aujourd’hui est de distinguer présentation de démonstration et livraisons réelles : les dates évoquées jusqu’ici ne concernent que des événements ou des show-cars, pas une production confirmée. Entre-temps, les nouveautés continuent d’arriver sur le marché des sportives électriques déjà disponibles à l’achat, y compris des spiders et cabriolets électriques sportifs attendus en 2026, tandis que la Roadster de deuxième génération reste un projet qui vit surtout à travers les promesses et les apparitions médiatiques.