Écoutez le son du nouveau V8 de Toyota
La GR GT poursuit ses essais sur circuit. Elle est animée par un nouveau V8 biturbo 4.0 de (au moins) 650 ch. Ses débuts auront lieu en 2027.
Toyota continue d’affiner la GR GT, sa nouvelle supersportive à moteur V8. Après sa présentation il y a quelques mois, le constructeur japonais a poursuivi le développement de la supercar, avec des essais continus sur route et sur circuit.
Dans une nouvelle vidéo espion publiée sur Instagram, la GR GT se fait vraiment entendre.
Un V8 biturbo de 650 ch
La GR GT est animée par un nouveau V8 biturbo, associé à un moteur électrique intégré à la boîte-pont transaxle. La puissance annoncée atteint 650 ch, tandis que le couple maximal grimpe à 850 Nm.
Il s’agit de chiffres que Toyota considère comme des objectifs minimaux pour le projet : la version de série, attendue au cours de 2027, pourrait donc afficher des valeurs supérieures. La boîte est une automatique à huit rapports et la transmission se fait aux roues arrière, un choix qui souligne la volonté de conserver une configuration de véritable supercar.
Un châssis conçu pour contenir le poids
La GR GT repose sur trois principes fondamentaux : un centre de gravité bas, une masse contenue et une rigidité structurelle élevée. Pour atteindre ces objectifs, Toyota utilise pour la première fois un châssis entièrement en aluminium, tandis que la carrosserie combine des éléments en fibre de carbone et en aluminium. Le poids à vide est annoncé à moins de 1.750 kg, une valeur particulièrement intéressante compte tenu de la présence du système hybride.
Toyota GR GT "Track Pack", le rendu de Motor1.com
Le projet GR GT pourrait toutefois ne pas s’arrêter à la version standard. Les prototypes récemment photographiés lors des essais au Nürburgring affichent en effet une configuration aérodynamique bien plus agressive. Et il est possible que l’évolution de ce modèle concerne aussi d’autres aspects, comme les suspensions, les amortisseurs, la direction, la gestion électronique et le poids. Bien entendu, une évolution du V8 4.0 n’est pas non plus à exclure.
Galerie: Toyota GR GT
Source: Carspotterjeroen sur Instagram
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