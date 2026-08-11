Une rare Mazda 767B en flammes à Laguna Seca

La Mazda 767B devait être l’une des vedettes de la Monterey Car Week. À la place, des images du paddock de Laguna Seca montrent le prototype n° 203 englouti par les flammes sous une tente lors du Rolex Monterey Motorsports Pre-Reunion, transformant une semaine de course rêvée en scénario catastrophe pour les passionnés de moteurs rotatifs.

La voiture était à l’arrêt lorsque l’incendie s’est déclaré, les équipes sont intervenues rapidement avec des extincteurs, et l’équipe Ghost Riders Squad a confirmé dans un communiqué que personne n’avait été blessé. Ce qui est certain, c’est que la 767B n° 203, propriété d’un particulier, ne participera pas au reste des sessions du Rolex Monterey Motorsports Reunion, retirant de la liste des engagés l’un des rares prototypes à quatre rotors à la sonorité si caractéristique et laissant de nombreuses questions sur l’étendue des dégâts.

Ce que l’on sait

L’incident a impliqué la Mazda 767B de 1989 n° 203, corrigeant les premières spéculations selon lesquelles l’incendie aurait touché la plus connue n° 202. Les vidéos et les témoignages recueillis sur place concordent : le prototype était stationné dans le paddock du WeatherTech Raceway Laguna Seca lorsque des flammes ont jailli du côté gauche du capot moteur, avec une épaisse fumée s’échappant de cette zone.

Cette voiture en particulier est le châssis 003, le troisième et dernier exemplaire de 767B construit, et l’un des seulement trois exemplaires du prototype Groupe C de Mazda. Elle a été vendue par Gooding & Company à Amelia Island en 2017 pour 1 750 000 dollars et a depuis été préparée pour la compétition historique par son propriétaire actuel, l’homme d’affaires américain Tony McIntosh. Selon les informations du paddock, Brendon Leitch était le pilote inscrit pour la faire courir dans le cadre du Hurley Haywood Trophy, mais il n’avait pas encore bouclé le moindre tour chronométré avant l’incendie.

La branche compétition de Mazda a souligné que cette 767B appartient à un propriétaire privé et ne fait pas partie de sa collection historique officielle, une distinction importante pour ceux qui se demandaient si l’une des pièces de musée de l’usine avait été perdue. L’équipe a remercié les commissaires et les mécaniciens pour leur intervention rapide, confirmé que la voiture ne participerait pas au reste du programme du Reunion, et promis que la n° 203 serait de nouveau restaurée et « chanterait à nouveau ».

Identité de l’auto et confusion avec la 787B

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont d’abord identifié à tort le prototype en feu comme la Mazda 787B victorieuse des 24 Heures du Mans 1991, puis comme la 767B n° 202, avant que les médias et les observateurs présents sur place ne confirment qu’il s’agissait bien de la n° 203. La confusion a été amplifiée par le fait que la véritable 787B victorieuse au Mans (châssis 787B-002) se trouve elle aussi à Laguna Seca cette semaine, acheminée depuis la collection Mazda au Japon pour être la tête d’affiche de l’exposition JDM Mazda lors du Rolex Monterey Motorsports Reunion.

La présence sur place de la plus importante voiture de course à moteur rotatif de l’histoire a fait craindre aux premiers témoins que l’incendie n’ait touché la 787B, poussant Mazda à préciser que le sinistre concernait une autre 767B appartenant à un client. Une fois cette crainte dissipée, l’attention s’est reportée sur l’état de la n° 203. À ce stade, aucune cause officielle n’a été avancée, au-delà d’hypothèses évoquant un problème d’huile ou de carburant combiné à une accumulation de chaleur à proximité du compartiment moteur.

La promesse de Team Ghost Riders Squad de restaurer la n° 203 plutôt que de la considérer comme irréparable est importante, car les châssis complets de 767B sont extrêmement rares et étroitement liés au développement de la 787B victorieuse au Mans. Pour mesurer à quel point un incendie sur une voiture de course peut bouleverser un week-end, on peut comparer cela à un incident antérieur où un prototype AMG GT a pris feu lors d’essais, mettant brutalement fin à sa séance. Laguna Seca a aussi connu son lot d’épisodes marquants, notamment un accident très médiatisé impliquant une Nissan GT-R R34, qui a conduit à une action en justice.