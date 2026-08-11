Cette Lamborghini Diablo Restomod est dépourvue de toit, équipée d'un V12 et d'une boîte manuelle

Cette année, à la Monterey Car Week, Eccentrica fait passer sa Lamborghini Diablo restomod totalement déjantée au niveau supérieur. L’entreprise italienne a dévoilé sa nouvelle V12 Roadster, une évolution découvrable du coupé Eccentrica V12 originel, qui associe le style de la supercar des années 1990 à une ingénierie moderne et à un V12 atmosphérique.

Le Roadster fera ses débuts publics le 14 août à The Quail, dans le cadre de la Monterey Car Week. Comme l’Eccentrica V12 d’origine, la production sera limitée à 19 exemplaires seulement, chaque voiture étant configurée individuellement pour son propriétaire. Et la fiche technique est particulièrement impressionnante :

Moteur : V12 de 5,7 litres

Puissance : 550 ch / 600 Nm

Boîte de vitesses : manuelle à six rapports

0 à 100 km/h : 3,8 secondes

Vitesse maximale : 335 km/h

Poids à vide : 1 540 kg

Eccentrica V12 Roadster Photo : Eccentrica

Plus de puissance, moins de toit

Le cœur du Roadster Lamborghini est un V12 atmosphérique de 5,7 litres entièrement retravaillé, développant 550 ch à 7 000 tr/min et 600 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues via une boîte manuelle à grille à six rapports, tandis que trois modes de conduite permettent d’adapter l’auto à différentes conditions. Eccentrica annonce une vitesse de pointe de 335 km/h.

Supprimer le toit n’a pas consisté à simplement découper la partie supérieure d’une Diablo. Eccentrica indique avoir mené une étude aérodynamique dédiée afin de gérer les flux d’air autour de l’habitacle ouvert, tandis que le châssis a reçu des renforts structurels en fibre de carbone.

La carrosserie associe acier et fibre de carbone, tout en conservant les proportions immédiatement reconnaissables de la Diablo d’origine. La voiture bénéficie également de voies élargies, d’une géométrie de suspension revue, d’amortisseurs semi-actifs, d’une direction hydraulique et de freins Brembo modernes.

Photos Par : Eccentrica Photos : Eccentrica

Une fabrication sur mesure

À bord, le cuir Connolly, l’Alcantara, les matériaux anodisés et la fibre de carbone apparente apportent à l’habitacle une ambiance plus moderne sans renier totalement le caractère à l’ancienne qui fait le charme du modèle originel.

Eccentrica précise que plus de 3 500 composants sur mesure sont développés pour chaque véhicule dans le cadre de son vaste programme de réingénierie. Le Roadster a été conçu avec le studio de design milanais Borromeo De Silva, tandis que le développement a été dirigé par Maurizio Reggiani, ancien directeur technique de Lamborghini, qui a travaillé sur des modèles comme les Murciélago, Gallardo, Aventador et Huracán.

Comme le souligne le fondateur Emanuel Colombini :

« L’Eccentrica V12 a été notre déclaration d’ouverture. Le Roadster en est le chapitre suivant ; plus exposé, plus direct, plus exigeant. Pas de toit. Pas de filtre. Rien entre vous et la machine. »

Avec seulement 19 exemplaires prévus, l’Eccentrica V12 Roadster sera un modèle extrêmement rare à croiser, même selon les standards actuels des supercars.