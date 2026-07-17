Bugatti dévoile son ultime hypercar W16 avant le début de l’ère V16

2026 restera dans l’histoire comme l’une des années les plus importantes pour Bugatti. Non seulement la marque quitte le groupe Volkswagen, mais elle tourne aussi la page du W16, produit de longue date. La 99e et dernière Mistral marque la fin de la route pour le moteur 8,0 litres quadriturbo, apparu pour la première fois sur un modèle de série avec la Veyron en 2005. Ce roadster est la dernière voiture homologuée pour la route de Molsheim à recevoir ce vénérable moteur, également utilisé par la Bolide, une machine extrême réservée au circuit et limitée à 40 exemplaires, tous assemblés avant novembre 2025.

Cette dernière Mistral porte à juste titre le nom de « The Last of Its Kind » et arbore une livrée bicolore Pearl et Sparkle. Comme les 98 voitures qui l’ont précédé, ce roadster est pratiquement un exemplaire unique, Bugatti invitant ses clients les plus fortunés à personnaliser leur voiture dans les moindres détails. Le commanditaire du dernier modèle animé par le W16 a choisi des accents Magnolia et Grey Carbon Matt pour l’habitacle, où la signature d’Ettore Bugatti apparaît sur les appuie-tête, les seuils de porte en aluminium et même sur la garniture intérieure du cache-moteur.

Comme toutes les autres Mistral, ce dernier exemplaire a subi 400 kilomètres d’essais avant sa livraison. Chaque roadster a été poussé à 300 km/h sur une piste de l’aéroport de Colmar, dans le nord-est de la France, avant d’être remis à son propriétaire. Bugatti a soigneusement sélectionné trois pilotes d’essai hautement qualifiés pour mettre la Mistral à l’épreuve et s’assurer que chaque voiture réponde aux standards très exigeants de la marque.

Photos Par par : Bugatti Photos Par par : Bugatti

Bugatti avait un temps affirmé qu’elle ne cherchait plus à battre des records, mais en novembre 2024, la Mistral à 5 millions d’euros a décroché le titre de voiture de série découvrable la plus rapide du monde. Avec Andy Wallace au volant, l’exemplaire unique W16 Mistral World Record Car a atteint 453,91 km/h sur le site d’essais ATP Automotive Testing de Papenburg, en Allemagne.

Quant à la suite, nous en connaissons déjà une partie. Plus tôt ce mois-ci, Bugatti a inauguré La Manufacture, un nouveau site capable de produire jusqu’à 200 voitures par an. Il est raisonnable de penser que d’autres modèles que la Tourbillon y seront à terme assemblés, sachant que cette nouvelle machine animée par un V16 est limitée à seulement 250 exemplaires. La production de cette hypercar hybride atmosphérique motorisée par Cosworth n’a pas encore débuté, l’entreprise étant actuellement en train d’équiper le nouveau site.

Bien que Bugatti ait cessé de produire de nouvelles voitures de série à moteur W16, les ultra-riches peuvent encore en commander une via le Programme Solitaire. Il s’agit d’une initiative spéciale dédiée à des modèles produits à quelques exemplaires, voire à l’unité, sur la base de modèles existants, à l’image de ce que Pagani fait depuis des années avec la Zonda. Seules deux voitures seront construites chaque année, et nous avons déjà vu deux projets basés sur la Chiron : la Brouillard et la FKP Hommage, inspirée par la Veyron.