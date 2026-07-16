Lamborghini ne suivra pas Ferrari avec les boîtes de vitesses manuelles simulées.

Ferrari a peut-être trouvé un moyen de faire entrer la boîte manuelle dans l’ère moderne avec sa controversée 12Cilindri Manuale. Mais l’un des plus grands rivaux de Maranello, Lamborghini, n’a aucun intérêt à suivre Ferrari sur cette voie.

Dans un entretien accordé à Road & Track, Federico Foschini, directeur marketing et commercial de Lamborghini, explique qu’il pourrait y avoir une « opportunité » à proposer une boîte manuelle aux clients, mais qu’il ne considère pas cela comme une tendance que ses modèles de série doivent suivre.

Lamborghini Temerario Photo par : Lamborghini

La boîte manuelle n’est pas une priorité chez Lamborghini

Chez Lamborghini, la boîte manuelle n’est clairement pas une priorité. La dernière Lamborghini de série équipée d’une boîte manuelle était la Gallardo LP 560-2 50th Anniversario, lancée pour le millésime 2013. Oui, cela fait plus de 13 ans qu’aucune Lamborghini à boîte manuelle ne figure au catalogue.

Chez d’autres marques, la boîte manuelle reste un véritable marqueur identitaire. Mais même chez des constructeurs comme Porsche, elle occupe une place de moins en moins importante dans la gamme. Le constructeur allemand a fortement réduit le nombre de modèles pouvant être commandés avec une transmission manuelle.

Le nombre d’acheteurs Lamborghini prêts à opter pour un modèle à boîte manuelle reste probablement faible. Un modèle spécial très onéreux, produit en série limitée, pourrait éventuellement voir le jour à l’avenir, mais cela semble peu probable.

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Source: Road & Track