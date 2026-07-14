La Lamborghini Huracán Sterrato donnait l’impression d’être un modèle unique en son genre. Une supercar surélevée, chaussée de gros pneus tout-terrain et dotée d’attributs inspirés du rallye : voilà quelque chose que personne n’attendait de la part de Lamborghini.

Contre toute attente, elle s’est en réalité imposée comme l’un des meilleurs modèles de la marque ces dernières années. Et à en croire les déclarations recueillies sur place, l’histoire de la Sterrato n’est peut-être pas terminée.

Interrogé par Motor1 lors du Goodwood Festival of Speed de cette année, le directeur marketing et commercial de Lamborghini, Federico Foschini, a expliqué que l’entreprise n’avait pas abandonné l’idée de la Sterrato.

Lamborghini Huracan Sterrato

Les aptitudes en tout-terrain comptent

Une grande partie de notre échange a porté sur le nouvel Urus SE Performante, présenté en première mondiale à Goodwood. Bien qu’il ait été conçu avant tout pour des performances sur route, Lamborghini a tout de même doté le SUV d’un mode Rally pour évoluer sur des surfaces meubles.

Selon Foschini, cela s’explique par le fait que les propriétaires d’Urus utilisent réellement leur SUV en dehors de l’asphalte.

« Nous avons des clients qui vivent à la campagne ; nous avons des clients qui utilisent la voiture pour tracter une remorque avec des chevaux. L’Urus répond donc à de multiples usages. Nous ne roulons pas seulement sur route et sur circuit, vous pouvez aussi conduire ces modèles en tout-terrain. C’est donc clairement quelque chose que nos clients recherchent. »

Cela aide à comprendre pourquoi Lamborghini revient régulièrement à l’idée de la Sterrato. Foschini n’est pas allé jusqu’à confirmer qu’une version Sterrato de l’Urus était en préparation, mais il a laissé entendre qu’il ne faudrait pas grand-chose pour pousser le SUV encore davantage dans cette direction.

« Le [Urus SE] est déjà une Sterrato. L’écart entre la Huracán et la Huracán Sterrato, ainsi qu’entre l’Urus et une éventuelle version Sterrato, n’est pas immense... Nous gardons toujours cette idée en tête, car la plateforme est incroyablement polyvalente. Vous pouvez faire une voiture orientée circuit... Vous pouvez aussi mettre davantage l’accent sur l’aspect tout-terrain, avec peut-être un autre type de pneus, un réglage différent. Donc oui, c’est possible. »

D’autres modèles Sterrato à venir ?

Foschini a souligné que la Huracán Sterrato a fonctionné parce qu’elle faisait exactement ce que Lamborghini est censée faire : surprendre.

« L’une des valeurs de notre marque, c’est l’inattendu... et la Huracán Sterrato était vraiment inattendue en tant que concept. »

Cela ne signifie pas pour autant qu’une autre Sterrato arrivera dans un avenir immédiat. Lamborghini a de nombreuses autres priorités, et Foschini n’a pas souhaité donner le moindre indice sur les futurs produits.

Il a toutefois affirmé que l’entreprise considère toujours la formule Sterrato comme une piste qui mérite d’être réexaminée.

« C’est une opportunité que nous pouvons étudier, bien sûr. Parce qu’il y a une succession d’étapes à respecter, et nous ne pouvons pas tout superposer au même moment. Mais à l’évidence, quand nous faisons quelque chose et que cela fonctionne, c’est une idée que nous conservons toujours en arrière-plan. »

Reste à savoir s’il s’agira d’une Temerario surélevée, d’un Urus plus baroudeur, ou de tout autre chose. Mais un point est clair : l’histoire de la Sterrato n’est pas encore terminée.