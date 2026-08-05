À quoi ressemble la nouvelle petite voiture de Leapmotor ?

La Leapmotor B03 débute en Chine et arrivera également en Europe. C’est le nom qu’elle portera sur le Vieux Continent, tandis que sur les marchés orientaux, elle s’appellera A05. Il s’agit d’une petite citadine classique, dont l’objectif est de renforcer la présence du constructeur chinois, détenu en partie par Stellantis, sur le segment des citadines électriques. Voici tout ce que nous savons.

Compacte mais spacieuse

Longue de 4,17 mètres, large de 1,79 mètre et haute de 1,56 mètre, avec un empattement de 2,61 mètres, la nouvelle Leapmotor B03 associe des dimensions contenues à un habitacle conçu pour offrir de l’espace et de la polyvalence. Le design reprend le nouveau langage stylistique de la marque et s’inspire en partie de celui de la B03X, qui en constitue en pratique la variante au style crossover.

Leapmotor B03, les intérieurs Photo : Leapmotor

L’habitacle est lui aussi pratiquement identique et, même si aucun détail n’a encore été communiqué, on imagine que l’écran central, véritable centre de commande pour gérer tous les aspects de la Leapmotor B03, affiche une diagonale de 14,6 pouces.

Comme indiqué, les dimensions compactes ne pénalisent pas le volume intérieur, avec un coffre offrant une capacité allant de 474 à 1.308 litres, avec un généreux double fond ajoutant 91 litres supplémentaires.

Leapmotor B03 : les motorisations

Pour l’instant, nous savons seulement que la Leapmotor B03 promet jusqu’à 510 km d’autonomie, mais nous ne disposons d’aucune donnée sur les groupes motopropulseurs proposés. Il est peu probable qu’elle reprenne celui de 197 ch de la B03X, et elle devrait plutôt se contenter d’unités moins puissantes, en reprenant peut-être celle de 95 ch de la best-seller T03. Leapmotor évoque également une recharge rapide et des systèmes intelligents d’aide à la conduite. Il ne reste plus qu’à attendre.