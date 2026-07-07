Leapmotor fait aussi des monospaces au prix d'une compacte
Il s’appelle Leapmotor D99, il est en vente en Chine et son prix de départ est d’environ 32 000 euros
SUV, compactes et désormais aussi un monospace. Leapmotor continue d’élargir sa gamme, d’abord en Chine, où le constructeur a présenté le D99, un grand monospace proposé en version 100 % électrique comme avec une chaîne de traction à autonomie prolongée. Une architecture déjà vue sur de nombreux autres modèles de la marque chinoise.
En Chine, le Leapmotor D99 sera affiché à partir de 249 800 yuans (environ 32 000 euros) et jusqu’à 319 800 yuans (environ 41 200 euros) pour la version la plus richement dotée. Les premières livraisons débuteront le 20 juillet.
Un air de famille en grand format
Le Leapmotor D99 adopte des formes très arrondies et simples, avec une face avant qui reprend celle de ses « petites sœurs » et se distingue par une signature lumineuse fine, sur toute la largeur, qui rappelle par certains aspects celle de sa rivale Hyundai Staria. De profil, pas de surprise stylistique particulière : chaque élément se veut fonctionnel, comme les poignées affleurantes sur les portes coulissantes, le toit parallèle à la chaussée et les lignes fluides. L’ensemble vise à obtenir le Cx le plus bas possible. Particularité : le toit panoramique de 1,46 m². À l’instar de l’avant, l’arrière, parfaitement vertical, reçoit aussi un bloc optique horizontal intégré à la vitre de hayon, qui incorpore l’éclairage interactif intelligent ISD, avec le logo « Leapmotor » placé en dessous.
D’un monospace, on attend avant tout de l’espace, et le Leapmotor D99 ne déçoit pas : il annonce une habitabilité généreuse pour accueillir confortablement jusqu’à 7 occupants, ainsi qu’un volume de chargement conséquent. La technologie est bien sûr au rendez-vous, avec instrumentation numérique, écran central tactile, affichage tête haute et un écran fixé au plafond destiné aux passagers arrière. Une attention particulière a été portée à la modularité de l’habitacle : les sièges avant et de deuxième rang peuvent se positionner selon différentes configurations, afin de créer des ambiances variées selon les besoins. Le coffre se veut particulièrement généreux : de 706 à 2 890 litres.
Rechargeable, y compris avec un moteur essence
Pratiquement chaque Leapmotor existe avec des chaînes de traction électriques et à autonomie prolongée, et le D99 ne fait pas exception. La version électrique reçoit pour la première fois une batterie CATL de 115 kWh, pour 700 km d’autonomie. La déclinaison à autonomie prolongée adopte pour sa part une batterie de 80,3 kWh et revendique environ 480 km en mode électrique, avec un moteur essence présent uniquement pour recharger la batterie, pour un total de 1 160 km.
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