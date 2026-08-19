La McLaren McL 6GT ne définira pas l'avenir : « Ce n'est pas un aperçu du futur »

McLaren a enfin offert aux passionnés ce que nous attendions tous : une supercar à boîte manuelle. Mais si le lancement de la McL 6GT lors de la Monterey Car Week a été bien accueilli, ce modèle ne constitue pas nécessairement un indicateur de la direction que prendra le constructeur britannique de supercars.

S'adressant à un groupe de journalistes à Monterey, dont Motor1, Kemal Curić, directeur du design chez McLaren, a clairement indiqué que la McL 6GT ne dicterait pas l'orientation future de la marque en matière de design. Il a déclaré :

« Je vais être très clair : [la McL 6GT] n’est pas un aperçu de l’ADN futur de McLaren. Vous retrouverez peut-être certains détails, certains enseignements… dans les futures McLaren. »

McLaren Reborn

McLaren McL 6GT Photo : McLaren

La McL 6GT est essentiellement une interprétation moderne de la M6GT, la voiture de série développée par Bruce McLaren à la fin des années 1960. Basée sur la voiture de course M6A Can-Am, la M6GT originale incarnait la vision du fondateur de McLaren : transformer une machine de compétition en une voiture de série utilisable au quotidien. Malheureusement, Bruce McLaren est décédé avant que le projet n’aboutisse à la production.

Plus de cinq décennies plus tard, McLaren a ressuscité cette idée avec la McL 6GT. La nouvelle voiture devrait entrer en production en 2028, avec environ 500 exemplaires prévus. Elle sera dotée d’une structure en fibre de carbone, d’un V8 central et, surtout, d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Ainsi, si la McL 6GT est sans doute l’un des signes les plus évidents à ce jour que McLaren souhaite renouer avec son héritage, elle ne nous dira pas nécessairement à quoi ressemblera la prochaine génération de McLaren. Nous le saurons bien assez tôt.