L’intérieur de l’Audi la plus grande jamais conçue

Avec le nouveau Q9, Audi présente le plus grand modèle de son histoire. Immense à l’extérieur comme à l’intérieur, le SUV allemand mise avant tout sur l’habitacle, avec des solutions pensées pour maximiser le confort des occupants et une forte dose de technologie.

Découvrons donc tous les secrets de l’intérieur de l’imposant Q9.

Audi Q9 : la planche de bord

La planche de bord de l'Audi Q9 interprète le langage stylistique le plus récent de la marque, avec des lignes épurées, des surfaces horizontales et une forte intégration de la technologie. Le principal protagoniste est le nouveau MMI Panoramic Display, composé d’un combiné d’instrumentation numérique OLED de 11,9 pouces et d’un écran central tactile de 14,5 pouces, tous deux orientés vers le conducteur et réunis dans un seul ensemble visuel. Un écran dédié au passager avant de 12,3 pouces est également présent de série.

Le système multimédia repose sur Android Automotive OS et permet de télécharger des applications directement depuis l’Audi Application Store, sans avoir à connecter un smartphone. L’assistant vocal intègre également ChatGPT, rendant l’interaction avec les fonctions du véhicule plus naturelle.

Audi ne renonce pas totalement aux commandes physiques : les principales fonctions sont gérées via l’écran tactile, mais certains boutons dédiés restent disponibles afin de garantir une utilisation plus intuitive pendant la conduite.

Le tout est complété par une riche dotation technologique comprenant une double recharge sans fil pour smartphones, des prises USB-C jusqu’à 100 W également pour les passagers arrière et, dans les versions les plus complètes, un sophistiqué système audio Bang & Olufsen de 1.360 watts avec 22 haut-parleurs, des diffuseurs intégrés dans les appuie-tête et des actionneurs dans les sièges qui synchronisent vibrations et musique.

Audi Q9 : matériaux et finitions

La qualité perçue représente l’un des aspects les plus soignés de la nouvelle Audi Q9. L’ensemble de l’habitacle dégage une impression de solidité et de raffinement grâce à l’utilisation de matériaux haut de gamme et à une attention particulière portée aux assemblages.

Le choix des revêtements est très large et comprend du cuir Nappa, de la microfibre Dinamica, de la fibre d’alpaga, du cuir synthétique et des tissus premium, tandis que les inserts décoratifs peuvent être réalisés en bois naturel de frêne ou en fibre de carbone, selon la finition choisie.

Audi Q9, la configuration à six places Photos Par : Audi Audi Q9, le panneau de porte Photo : Audi

Les sièges sport sont de série, mais ceux qui recherchent un confort maximal peuvent opter pour les versions Sport Plus, qui ajoutent la ventilation, la fonction massage et des réglages électriques encore plus complets. Dans la configuration à six places, les deux sièges individuels de la deuxième rangée peuvent aussi être dotés du chauffage des accoudoirs, transformant l’espace arrière en véritable salon roulant.

L’une des nouveautés absolues pour Audi est représentée par les portes électriques, qui peuvent s’ouvrir et se fermer automatiquement grâce à un système anticollision capable de détecter d’éventuels obstacles. Elles peuvent également être commandées via l’application dédiée sur smartphone.

L’ambiance intérieure est mise en valeur par le grand toit panoramique de série, le plus vaste jamais installé sur une Audi, avec une surface supérieure à 1,5 m². En option, il peut s’obscurcir électroniquement en divisant le vitrage en neuf segments indépendants et, dans la version la plus richement équipée, il intègre 84 LED qui dialoguent avec l’éclairage d’ambiance en créant des scénographies lumineuses personnalisables.

Audi Q9 : habitabilité et coffre

Les dimensions de la Q9 parlent d’elles-mêmes : avec une longueur de 5,31 mètres et un empattement de 3,14 mètres, le porte-drapeau aux quatre anneaux offre l’un des habitacles les plus spacieux de la catégorie.

De série, sept places réparties sur trois rangées sont proposées, toutes avec réglage électrique. En alternative, une configuration à six places avec deux sièges individuels sur la deuxième rangée est prévue, destinée à ceux qui privilégient le confort des passagers arrière.

Audi Q9, les sièges arrière Photo : Audi

L’accès à la troisième rangée est particulièrement simple grâce à un système électrique qui avance et incline automatiquement les sièges latéraux de la deuxième rangée sans obliger à retirer d’éventuels sièges enfants Isofix. Sur la configuration à sept places, il est en outre possible d’installer jusqu’à trois sièges enfants Isofix simultanément sur la deuxième rangée.

Le coffre est à la hauteur des dimensions extérieures. Avec les deux dernières rangées rabattues, il atteint une capacité maximale de 2.308 litres, se plaçant parmi les plus volumineux du segment. Au-delà du volume disponible, l’espace de chargement se distingue par la présence d’un système modulaire avec rails en aluminium, crochets coulissants et points d’ancrage réglables qui facilitent l’organisation des bagages et empêchent leur déplacement pendant le trajet.

Galerie: Audi Q9, intérieur et coffre