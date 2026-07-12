À quoi ressemble l'intérieur du nouveau SUV Bentley

Il ne manque désormais plus grand-chose, ou presque. Après l’avoir aperçue — encore camouflée — et avoir découvert son nom, Bentley Torcal, il restait encore un élément à connaître : à quoi ressemble l’habitacle. Une information que nous avons aujourd’hui grâce à une photo espion, même si elle ne montre qu’une partie de l’ensemble.

Le cliché publié sur le compte Instagram TheCarSpy dévoile en effet pour la première fois la planche de bord du nouveau SUV électrique britannique, dont les débuts sont attendus le 23 septembre 2026. Et oui, si vous avez l’impression d’être face à un déjà-vu, vous n’avez pas tout à fait tort.

Des lignes déjà familières

Il suffit de regarder le grand écran central incurvé, positionné dans la partie basse, pour deviner immédiatement la parenté entre le Bentley Torcal et la nouvelle Porsche Cayenne électrique. Une configuration qui rapproche les deux SUV, lesquels reposent par ailleurs sur la même plateforme PPE du groupe Volkswagen, dédiée aux modèles électriques des différentes marques du géant allemand.

Le tissu sombre posé sur la partie supérieure de la planche de bord dissimule les aérateurs de climatisation, mais nous ne nous attendons pas à de surprise particulière concernant leur dessin ou leur implantation. En revanche, on ne voit pas la classique horloge avec écran circulaire, un élément typique de Porsche qui pourrait, chez Bentley, trouver sa place ailleurs. L’instrumentation numérique incurvée est bien présente, tandis qu’il n’y a aucune trace de l’écran dédié au passager avant. Mais puisqu’il s’agit d’un équipement optionnel, sa présence sur les finitions les plus hautes n’est pas à exclure. On distingue également des commandes rotatives physiques installées sous l’écran central, là où devrait aussi se trouver le repose-poignet.

L'intérieur de la Porsche Cayenne Photo : Porsche

Le dessin du volant évolue, avec une forme plus évasée, mais conserve une architecture à 3 branches ainsi que plusieurs commandes physiques et tactiles. Compte tenu de sa parenté avec la Cayenne électrique, la Bentley Torcal devrait reprendre non seulement une partie de son habitacle, mais aussi ses groupes motopropulseurs, avec une puissance susceptible d’atteindre — voire de dépasser — les 1.156 ch de la Cayenne Turbo.