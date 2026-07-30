La Toyota GR GT deviendra encore plus extrême

La Toyota GR GT n’est pas encore arrivée en concession, mais Gazoo Racing semble déjà travailler sur une version encore plus radicale.

Les derniers prototypes aperçus au Nürburgring montrent en effet une supercar profondément revue sur le plan aérodynamique, au point de laisser envisager l’arrivée d’un possible Track Pack destiné aux amateurs de pilotage sur circuit. À partir des photos espions, notre illustration imagine à quoi pourrait ressembler cette variante, dotée d’un style inspiré de la GR GT3 de compétition.

Une inspiration venue du sport automobile

Les images des prototypes en essai au Nürburgring ont mis en évidence des différences importantes par rapport à la GR GT « standard ». C’est pourquoi notre illustration imagine une version baptisée, du moins de manière hypothétique, Track Pack, capable de mettre en avant toutes les solutions observées au cours du développement.

Toyota GR GT "Track Pack", le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

La face avant est la partie qui évolue le plus. Le splitter gagne sensiblement en dimensions et se rapproche du sol afin d’augmenter l’appui aérodynamique à haute vitesse. De part et d’autre du bouclier prennent place d’imposants canards en fibre de carbone, des éléments typiques des voitures dérivées du sport automobile.

L’arrière est dominé par un immense aileron à fixation col de cygne. Par rapport au spoiler actif prévu sur la version standard, cette solution garantit une gestion bien plus efficace des flux aérodynamiques.

Conçue pour le Nürburgring

Sur le plan technique, il ne devrait pas y avoir de changements majeurs par rapport à la GR GT déjà présentée. Le prototype continue en effet d’arborer les autocollants jaunes obligatoires pour tous les véhicules électrifiés engagés dans des essais au Nürburgring, confirmant la présence du système hybride haute tension.

Toyota GR GT, l'arrière du modèle "standard" Photo : Toyota

Le groupe motopropulseur devrait donc rester composé du nouveau V8 4,0 litres biturbo associé à un moteur électrique, pour une puissance totale estimée à environ 650 ch et un couple proche de 850 Nm, des valeurs qui pourraient toutefois encore évoluer avant les débuts définitifs du modèle.

Plus que sur une hausse de la puissance, Toyota pourrait se concentrer sur la dynamique de conduite, éventuellement en intervenant sur le châssis, avec une coque plus rigide et un réglage différent des amortisseurs et de la direction.

Un lancement attendu en 2027

Pour le moment, Toyota n’a pas officiellement confirmé l’existence d’une variante Track Pack, mais tous les indices relevés lors des essais semblent aller dans ce sens.

Le lancement de la GR GT est attendu dans le courant de 2027, et il n’est pas exclu que, quelques mois après l’arrivée de la version standard, Gazoo Racing présente aussi cette évolution encore plus extrême.

Galerie: Toyota GR GT « Track Pack », le rendu de Motor1.com

4 Source: Motor1.com