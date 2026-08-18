Audi pourrait finalement sauver son moteur cinq cylindres

Pendant un certain temps, il semblait que le légendaire moteur cinq cylindres d’Audi était voué à entrer dans l’histoire. Aujourd’hui, la marque aux quatre anneaux semble avoir changé d’avis. Rolf Michl, directeur d’Audi Sport, a révélé que la société évaluait toujours l’avenir du moteur turbocompressé de 2,5 litres, laissant entendre que le cinq cylindres en ligne pourrait bien survivre jusqu’à la prochaine génération.

Il s’agit là d’un revirement de situation assez significatif, étant donné qu’Audi avait précédemment indiqué que l’investissement nécessaire pour mettre ce moteur en conformité avec les réglementations plus strictes en matière d’émissions n’en valait pas la peine : « Nous sommes pleinement conscients de la signification historique du cinq cylindres », a déclaré Michl à Autocar. « Les évaluations sont toujours en cours », a-t-il ajouté, soulignant qu’il entretenait également « une relation personnelle » avec ce moteur après avoir travaillé sur les trois générations de la RS3. Il a décrit le cinq cylindres comme « tellement caractéristique » et « profondément ancré dans l’histoire ».

Cela semble nettement plus optimiste que ce qu’Audi affirmait il y a moins d’un an. En septembre 2025, nous avions noté que le PDG Gernot Döllner avait en effet laissé entendre que la fin du 2.5 TFSI était proche. Techniquement, le moteur aurait pu être modifié pour répondre à la norme Euro 7, mais Audi ne souhaitait pas engager ces dépenses, car les ventes de la RS3 ne sont pas suffisantes pour justifier cet investissement.

Photo : Chris Rosales / Motor1

La RS3 est le dernier bastion du cinq cylindres en ligne

À l’époque, le sort semblait scellé. La TT RS et le RS Q3 avaient déjà disparu, laissant la RS3 comme seul modèle Audi équipé d’un cinq cylindres. Le moteur devait disparaître du marché européen lors de l’entrée en vigueur de la prochaine phase de la norme Euro 7 en novembre.

La situation s’est légèrement éclaircie en début d’année lorsque Audi a confirmé à Motor1 que la RS3 continuerait d’être commercialisée hors d’Europe. Comme nous l’avons écrit début avril, le moteur de 2,5 litres restera en production pour les marchés où les normes d’émissions sont moins strictes, tandis que la production européenne devrait prendre fin d’ici mi-2027.

Aujourd’hui, Audi Sport semble se demander si le cinq cylindres mérite de voir sa durée de vie prolongée encore davantage. Et honnêtement, ce serait dommage de s’en séparer. Le problème, comme pour presque tout dans la vie, c’est l’argent. La mise en conformité avec la norme Euro 7 n’est pas techniquement impossible. Audi l’a d’ailleurs déjà reconnu. Mais mettre à niveau un moteur utilisé uniquement sur quelques modèles à faible volume de production implique de dépenser beaucoup d’argent pour un retour sur investissement relativement faible.

Le partage, c’est l’avenir

L’hybridation est une possibilité, mais cela augmenterait le coût et le poids. C’est pourquoi le volume de production pourrait être la clé. Nous avons déjà évoqué la rumeur selon laquelle Volkswagen souhaiterait équiper la Golf R de ce cinq cylindres, une initiative qu’Audi aurait bloquée en 2020. La légende raconte qu’à l’époque, Wolfsburg souhaitait intégrer le 2.5 TFSI dans sa Golf la plus sportive, mais Ingolstadt n’était apparemment pas disposé à partager son précieux moteur. Ironie du sort, le cinq cylindres en ligne a finalement équipé le Cupra Formentor. C’est drôle de voir à quelle vitesse les choses peuvent changer.

Bien sûr, rien de tout cela ne garantit que la RS3 conservera ses cinq cylindres. Michl a souligné que les négociations étaient toujours en cours et qu’Audi n’avait pas encore pris de décision. L’entreprise pourrait finalement estimer que le projet n’est pas rentable, notamment en Europe. Il s’agit néanmoins d’une nouvelle bien plus encourageante que celle de l’année dernière.

Des rumeurs persistent selon lesquelles le cinq cylindres pourrait enfin équiper la Golf R l'année prochaine, afin de coïncider avec le 25eth anniversaire de la marque R en 2027. Cependant, il ne s'agit pour l'instant que de pures spéculations. Nous dirons simplement que si Audi souhaite justifier le maintien de ce moteur, l’intégrer dans davantage de modèles contribuerait certainement à répartir les coûts de développement. Le Concept C ne figure pas sur la liste, car cette voiture de sport à toit targa sera disponible exclusivement en version électrique.

Source: Autocar