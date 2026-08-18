Le restylage de la Mercedes Classe C confirme la présence d'un moteur diesel et intègre l'IA

La Mercedes Classe C n'a pas l'intention de quitter la scène. Alors que le modèle électrique se fait une place dans la gamme de la Marque à l'Étoile, la version à moteur thermique bénéficie d'une mise à jour qui va bien au-delà d'un simple restylage.

Ainsi, la Classe C conserve dans sa gamme des versions essence, diesel et hybride rechargeable, toutes caractérisées par l’électrification, et introduit une dose encore plus importante de technologie, d’aides à la conduite et d’intelligence artificielle.

Il en résulte une Classe C qui évolue surtout sous le capot : l’esthétique est affinée, l’habitacle gagne en sophistication et les moteurs sont mis à jour en vue des normes Euro 7. En Allemagne, les commandes s'ouvriront le 18 août 2026, tandis qu'en France, les prix n'ont pas encore été communiqués.

Mercedes Classe C restylée, l'extérieur

Sur le plan esthétique, la Classe C évolue sur certains détails. La calandre gagne légèrement en hauteur et peut être éclairée, tandis que les nouveaux blocs optiques introduisent une signature lumineuse caractéristique en forme d’étoile. Parmi les options les plus intéressantes, on trouve les nouveaux « Digital Light » dotés de la technologie Micro-LED, capables d’augmenter d’environ 40 % la surface éclairée tout en réduisant la consommation d’énergie.

Mercedes Classe C restylée (2026) Mercedes Classe C restylée (2026), l'avant Mercedes Classe C restylée (2026), l'arrière du break Photos Par : Mercedes-Benz Photo : Mercedes-Benz

L'arrière change également, avec des feux arrière qui reprennent le motif en forme d'étoile déjà vu sur les Mercedes haut de gamme. Les pare-chocs et la gamme de jantes en alliage, disponibles de 17 à 19 pouces, sont également nouveaux.

La carrosserie peut également être commandée dans deux nouvelles teintes: Lavender Silver Metallic et Moody Sky Grey Metallic. En revanche, les proportions de la voiture ne changent pas de manière substantielle ; elle est toujours disponible en version berline et break.

Mercedes Classe C restylée : l’habitacle

C’est à l’intérieur que Mercedes réalise l’une de ses avancées les plus importantes. La disposition générale reste familière, avec le tableau de bord numérique de 12,3 pouces flanqué du grand écran central vertical de 11,9 pouces, mais derrière ces écrans se cache une technologie entièrement modernisée.

Mercedes Classe C restylée (2026), l'habitacle Photo : Mercedes-Benz

Le nouveau système d'exploitation MB.OS tient le premier rôle, apportant une évolution significative de l'assistant vocal MBUX. Le nouvel assistant virtuel MBUX combine les technologies de ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini, ce qui lui permet de gérer des conversations plus complexes et de conserver le contexte des demandes.

Mercedes Classe C restylée (2026), le coffre du break Photo : Mercedes-Benz

Le système de navigation utilise également Google Maps et des outils basés sur l’intelligence artificielle pour rechercher des destinations, des parkings et d’autres points d’intérêt.

Côté confort, de nouveaux sièges dotés d’une fonction massage font leur apparition, tandis que parmi les équipements disponibles figurent le système de filtration et d’ionisation de l’air ainsi que le système audio Burmester 3D Surround Sound de 710 watts avec Dolby Atmos.

Mercedes Classe C restylée : les moteurs

La gamme de motorisations reste l'un des points forts de la Classe C. Tous les moteurs sont électrifiés : les versions traditionnelles sont équipées d'un système hybride léger de 48 volts, tandis qu'au sommet de la gamme, en termes de puissance, se trouve l'hybride rechargeable.

Le nouveau moteur essence quatre cylindres 2,0 M254 EVO est disponible en trois niveaux de puissance, compris entre 177 et 258 CV. L'une des nouveautés techniques les plus intéressantes est le compresseur électrique auxiliaire, alimenté par l'architecture 48 volts, qui sert à réduire le temps de réponse du turbo et à rendre la réponse de l'accélérateur plus immédiate.

Mercedes Classe C restylée (2026) Photo : Mercedes-Benz

Le diesel n’est pas non plus abandonné. Le quatre cylindres 2,0 litres OM 654 EVO est proposé en versions de 163 ou 200 CV et est lui aussi équipé de la technologie mild hybrid. Le moteur est en outre compatible avec des carburants tels que le HVO100 et les biocarburants B10 et B20.

Au sommet de la gamme se trouvent les C 400 et 4Matic, des hybrides rechargeables associant un quatre cylindres essence et un moteur électrique pour une puissance de 395 CV et un couple de 650 Nm. La batterie dispose d’une capacité utile de 19,53 kWh et offre jusqu’à 100 km d’autonomie en mode électrique selon le cycle WLTP. La recharge s’effectue jusqu’à 11 kW en courant alternatif ou jusqu’à 55 kW en courant continu.

Mercedes a également travaillé sur la dynamique de conduite. L’essieu arrière directeur, capable de pivoter jusqu’à 2,5 degrés, réduit le diamètre de braquage à seulement 10,64 m tout en améliorant la stabilité à grande vitesse.

Mercedes Classe C restylée : les prix

La liste des prix française de la Classe C restylée n’a pas encore été communiquée. La référence actuelle est donc celle de l’Allemagne.

En Allemagne, la berline C 200 est proposée à partir de 48 844 euros TTC, tandis que la C 200 Break affiche un prix d'entrée de gamme de 50 391 euros TTC. Les commandes sur le marché allemand seront ouvertes à partir du 18 août 2026.

Galerie: Mercedes Classe C Berline (2026) et Mercedes Classe C Break (2026)