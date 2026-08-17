Si la Bugatti Mistral et la Chiron ne vous suffisent pas, Mansory s'en chargera

Au Concours d'Élégance de Pebble Beach 2026, l'un des événements les plus attendus de la Monterey Car Week en Californie, Mansory présente pour la première fois deux modèles uniques construits sur la base d'une Bugatti Mistral et d'une Chiron. Ils s'appellent « Vincerò » et « Vivere ».

Des exemplaires uniques dotés d’une carrosserie en fibre de carbone apparente et colorée, d’un intérieur sur mesure, de nouveaux éléments aérodynamiques et de jantes forgées spécifiques. Ce projet mise sur une personnalisation extrême et un savoir-faire artisanal, plaçant la barre encore plus haut que le souci du détail maniaque propre à Bugatti.

Vincerò : la Bugatti Mistral à son apogée

La Mansory Vincerò est dérivée de la Bugatti Mistral, le roadster équipé du moteur W16 du constructeur français. La préparation porte sur la carrosserie, avec de nouveaux éléments en fibre de carbone apparente et colorée, des éléments aérodynamiques redessinés et des jantes forgées spécifiques réalisées par Mansory, conçues pour accentuer les proportions de la Mistral.

L’habitacle a été entièrement repensé avec de nombreux détails sur mesure, de nouveaux cuirs, des inserts en fibre de carbone et de nombreux éléments réalisés à la main.

Mansory Vivere : quand la Chiron ne suffit pas

La Mansory Vivere s’inspire quant à elle de la Chiron pour créer un deuxième modèle unique qui élève l’exclusivité à un tout autre niveau. Comme pour la Vincerò, la carrosserie se caractérise ici aussi par des éléments en fibre de carbone colorée, une aérodynamique revue et des jantes en alliage forgées inédites, conçues pour allier résistance structurelle, poids réduit et un design à fort impact visuel.

À l’intérieur également, la Vivere suit la même ligne que la Vincerò : du cuir à profusion, du carbone apparent et des détails fabriqués sur mesure pour créer un environnement placé sous le signe de l’exclusivité.

La mécanique, quant à elle, reste inchangée : les deux Bugatti signées Mansory conservent le puissant moteur W16 de 8 litres, désormais retiré de la production pour laisser la place au V16 de la Tourbillon, développant 1 600 CV et 1 600 Nm de couple. Des performances qui se passent de toute forme d’électrification, mais qui proviennent d’un moteur quadriturbo.