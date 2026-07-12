Du passé au futur : comment une vieille icône se transforme

Pour de nombreux automobilistes européens, MG est surtout revenue sur le devant de la scène avec des SUV, des crossovers et des modèles électriques rationnels, souvent abordables et concrets, mais pas toujours capables de construire un imaginaire immédiatement identifiable.

Avec la GO!, présentée à Goodwood aux côtés du D-SUV Cyber Concept, la marque semble tenter une approche différente : non seulement occuper des segments de marché, mais aussi retrouver une autre facette de son identité, en repartant des compactes sportives.

Une petite MG doit avoir du caractère

La MG GO! n’est pas intéressante uniquement parce qu’elle annonce une future compacte électrique pour l’Europe, mais aussi parce qu’elle cherche à donner à MG un visage moins générique. La face avant est épurée, les proportions sont ramassées et l’ensemble évoque une citadine plus personnelle qu’agressive.

La référence à la tradition ne passe pas par une copie du passé, mais par une certaine idée de compacité sportive et accessible : des surfaces simples, un toit contrasté, des montants bien marqués et une carrosserie qui cherche à inspirer de la sympathie sans renoncer à un minimum de tension.

Il existe quelques similitudes entre la GO! et la Mini Aceman, au-delà du moteur électrique : il suffit de regarder les solutions de la face avant, le montant avant - ici avec la surface vitrée qui se prolonge aussi dans la lunette arrière, le capot presque horizontal, le toit contrasté. La MG présente toutefois une forte connotation dynamique, qui pourrait en partie disparaître dans une version standard Photo : Hersteller Pour avoir une voiture compacte et sportive électrique, chez Fiat il y a l'Abarth 600e Competizione ; le nom est classique, même si les analogies avec la 600 historique sont minimes. Abarth contribue à la finition sportive, tandis qu'avec la GO! la ressemblance des formes se trouve surtout dans la poupe et dans le dessin du montant arrière Photo : Abarth

La mémoire ne se résume pas au roadster

Quand on parle de MG, on pense immédiatement aux sportives historiques de « Morris Garage », comme les différentes versions de MGA et les nombreuses déclinaisons de la MGB, à laquelle la GO! emprunte d’ailleurs en partie son inspiration ; plus récemment, la Cyberster a déjà réinterprété de manière électrique et moderne l’idée du roadster britannique. Mais, dans la mémoire de nombreux Européens, il existe aussi des MG plus petites, populaires et quotidiennes, souvent dérivées de bases très simples.

La Metro, pour ceux qui l’ont connue dans leur jeunesse, illustrait bien cette idée : une compacte accessible, à la carrosserie classique, qui gagnait immédiatement en caractère dans sa version MG. Puis il y avait l’extrême opposé, la spectaculaire MG Metro 6R4 : née pour les rallyes du Groupe B, elle n’a pas connu une carrière particulièrement victorieuse, mais elle a forgé une image extrêmement forte.

À Goodwood, il y a aussi la MG Cyber Concept qui, en réalité, est un SUV, mais qui, vue dans sa partie supérieure, conserve tout le dynamisme d'un coupé : nous restons toujours dans l'optique du nouveau langage MG Photos Par : MG La MG EXE181 Concept, présentée en 2024, reprend dans une interprétation électrique et visionnaire la mythique EX181 de 1957 : non pas une sportive de route, mais un exercice aérodynamique extrême, utile pour rappeler que dans l'ADN de MG, il n'y a pas seulement de petits roadsters, mais aussi de la recherche, des records et de l'imagination technique.

La comparaison avec la MINI est inévitable

Le parallèle avec la MINI Aceman vient presque naturellement, car MINI travaille elle aussi sur un objet urbain électrique, court et très caractérisé. L’Aceman s’inscrit toutefois dans une marque qui vit depuis toujours d’une icône, de proportions, de détails circulaires et d’une forte continuité visuelle.

Certains y ont aussi vu des affinités stylistiques avec l’actuelle Fiat 600, notamment dans le dessin de la poupe, tandis qu’un raisonnement similaire à celui de MINI peut être appliqué à la compacte sportive Alpine A290, dérivée de la réinterprétation moderne de la 5 électrique : là encore, le rappel à des modèles historiques de référence est évident.

MG doit suivre le chemin inverse : non pas préserver une icône, mais reconstruire un langage. C’est pourquoi la GO! ne peut pas se contenter d’être économique ou rationnelle ; elle doit trouver une personnalité suffisamment claire pour se distinguer parmi les compactes électriques européennes.

Associée à la marque MG, la Metro 6R4 est l'une des diverses voitures de rallye du célèbre groupe B à bénéficier d'une préparation spectaculaire et très racing, bien davantage que la Metro de série. Sur cette voiture, les appendices aérodynamiques sont très visibles, mais on reconnaît malgré tout la petite Metro, une voiture légère et largement diffusée La MG Cyberster a elle aussi fait ses débuts au Festival of Goodwood en 2024 : une manière d'associer à nouveau la marque MG à une sportive électrique aux lignes sportives et originales ; l'un des premiers signes du changement de cap de la marque

Goodwood comme déclaration d’identité

Ce n’est pas un hasard si MG a choisi Goodwood pour présenter la GO! et le Cyber Concept. Pour une marque aujourd’hui contrôlée par SAIC, mais encore chargée de mémoire britannique, ce contexte permet de reconnecter technologie, sportivité et culture automobile dans une image cohérente.

La Cyberster a déjà démontré que MG peut s’appuyer sur sa mémoire sans se limiter à refaire une ancienne MG. La GO! pourrait accomplir la même transition dans une dimension bien plus quotidienne : non pas une petite sportive extrême, mais une compacte classique, européenne dans ses proportions comme dans son usage, capable toutefois de conserver un caractère identifiable.

Galerie: MG GO!

6 Source: MG