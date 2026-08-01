Ferrari ne se limite pas à l'électrique, avec de nouveaux modèles et des biocarburants

La Ferrari Luce se vend bien, et l’objectif fixé pour 2026 a déjà été atteint. À Maranello, après plusieurs semaines de critiques et de débats, on peut donc tourner la page et se concentrer sur ce qui doit encore arriver. Nous ne connaissons pas encore les détails des prochaines nouveautés du Cheval cabré, mais nous savons qu’elles seront au nombre de deux.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général Benedetto Vigna lors de la conférence téléphonique consacrée aux résultats trimestriels, avec un bénéfice net en hausse et des revenus en progression, malgré des livraisons en léger recul en raison du renouvellement de certains modèles. Il a évoqué deux autres nouveautés attendues d’ici la fin 2026. Il a également parlé des biocarburants.

Pas seulement l’électrique

« Nous classons les biocarburants dans la catégorie des carburants neutres en carbone ; pour nous, ils en font partie et ils conviennent parfaitement à nos moteurs. Nous avons déjà testé plusieurs types de carburants neutres en carbone et le moteur fonctionne très bien. Cela ne change rien. »

Des propos de Vigna, qui n’a toutefois pas donné de précisions sur les biocarburants utilisés par Ferrari ni sur les moteurs concernés. Il n’en reste pas moins qu’à Maranello, l’électrique reste une réalité, mais la réduction des émissions peut aussi passer par d’autres voies, celles qui permettent de prolonger la vie des moteurs thermiques.

Ferrari Luce Photos Par : Ferrari La boîte de vitesses de la Ferrari 12cilindri Manuale Photos Par : Ferrari

Ce qui arrivera

Concentrons-nous maintenant sur les deux autres nouveautés Ferrari attendues au second semestre 2026. L’une d’elles devrait être la Ferrari F80 Aperta (ou avec un autre suffixe, qui sait), version à toit amovible de l’hypercar hybride du constructeur.

Le groupe motopropulseur sera naturellement le même système hybride de 1.200 ch que celui du coupé. La seconde nouveauté pourrait être une nouvelle déclinaison de la Ferrari 12Cilindri, peut-être appelée Versione Speciale. Il s’agirait alors de la deuxième nouveauté dérivée du vaisseau amiral V12 après la Manuale.