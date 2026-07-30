Fiat relance Stellantis : voici les marques qui devraient connaître une croissance en 2026

Après des mois de difficultés, Stellantis a renoué avec la croissance. C’est la principale conclusion qui ressort du rapport sur les livraisons du premier semestre, publié récemment. Selon ces données, les volumes mondiaux du groupe ont progressé de 11 % sur les six premiers mois de l’année, soit 294 000 unités de plus qu’au premier semestre 2025. Au total, Stellantis a livré 2 958 000 véhicules dans le monde entre janvier et juin 2026. Les résultats incluent également toutes les Leapmotor vendues hors de Chine.

Toutefois, pour des raisons de détail, nous nous concentrerons sur le premier trimestre 2026, car davantage d’informations ventilées par pays et par marque sont disponibles. En outre, les données que nous avons recueillies pour les différents marchés concernent principalement les ventes, les ventes aux particuliers et les immatriculations, contrairement aux livraisons, qui correspondent aux véhicules neufs facturés à des tiers tels que les concessionnaires, les importateurs ou les clients finaux.

Les moteurs de la croissance

Le premier trimestre a été marqué par une forte progression d’au moins quatre des six principales marques de Stellantis. Fiat a pris la tête grâce à une hausse de 16 % par rapport au premier trimestre 2025. La marque italienne (Abarth comprise) a vendu environ 324 000 voitures et véhicules utilitaires légers entre janvier et mars, augmentant ainsi son volume mondial d’environ 44 000 unités.

Une partie de ce résultat positif s’explique par la comparaison avec une base particulièrement faible au premier trimestre 2025, lorsque Fiat traversait une phase de fort recul en Europe. À cela s’ajoute le décollage des ventes de la Grande Panda en Italie et les résultats toujours solides enregistrés au Brésil, malgré la concurrence croissante des marques chinoises. Ces deux marchés ont réussi à compenser l’absence de croissance en Turquie et le ralentissement en Argentine, respectivement troisième et quatrième marchés de Fiat après la zone UE+Royaume-Uni+AELE et le Brésil.

Ventes mondiales de Stellantis par marque. T1 2025 et T1 2026 Photo : Motor1 Italy

Ram a également été l’un des principaux moteurs de cette croissance. Ses ventes mondiales sont estimées à 152 500 unités, en hausse de 18 %, grâce surtout aux solides progrès enregistrés aux États-Unis et au Mexique, ce dernier ayant dépassé le Canada pour devenir son deuxième marché le plus important. Le retour du moteur V8 a relancé la popularité de ses pick-up.

Citroën et Opel ont elles aussi contribué à ces bons résultats. La première a enregistré des taux de croissance à deux chiffres en Europe et en Turquie, ses deux principaux marchés, à l’inverse du recul à deux chiffres observé au Brésil, en Argentine et en Chine. Opel, de son côté, a augmenté ses volumes de 9 %, notamment grâce à la bonne contribution du Frontera. L’Europe a représenté 87 % de ses volumes mondiaux.

À l’inverse, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo, DS et Maserati ont enregistré un recul de leurs volumes.

Principaux marchés par marque Photo: Motor1.com

Source : statistiques officielles par pays, BestSellingCarsBlog.com

L’auteur de l’article, Felipe Munoz, est un analyste expert de l’industrie automobile et le créateur de contenu de Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.