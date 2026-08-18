Freelander 8 : 10 000 commandes en 48 heures

L'opération visant à redonner vie au nom historique de « Freelander » semble avoir porté ses fruits. Le nouveau Freelander 8, premier modèle de la marque né de la collaboration entre Jaguar Land Rover et Chery, a en effet recueilli plus de 10 000 précommandes au cours des 48 premières heures suivant l'ouverture des réservations en Chine.

Ce ne sont pas des chiffres records pour le plus grand marché automobile du monde, car d’autres modèles ont par le passé séduit davantage de clients en moins de temps, mais c’est un résultat très significatif compte tenu du prix de départ très élevé par rapport aux standards des voitures vendues à l’ombre de la Grande Muraille.

À partir de 40 000 euros

Les préventes du Freelander 8 ont débuté le 14 août. Le prix catalogue de ce SUV électrique s'élève à 339 900 yuans, soit environ 40 000 euros au taux de change actuel. La gamme comprend cinq versions, avec des configurations à cinq ou six places, tandis qu'au sommet de l'offre se trouve une série de lancement limitée à 1 000 exemplaires, dotée d'un équipement particulièrement riche.

Freelander Concept 97 : un concept-car qui préfigure le modèle de série qui vient d'être mis en vente Photo de : Freelander

Mais que reste-t-il du Freelander que nous, Européens, avons appris à connaître ? À vrai dire, très peu de choses. Le SUV mis en vente en Chine est le premier modèle d’une véritable marque indépendante née au sein de la coentreprise Chery Jaguar Land Rover. Le projet s'appuie sur des technologies et des plateformes développées en Chine, tandis que JLR apporte la notoriété de son nom et surtout le design (un peu comme c'est le cas pour smart avec Mercedes et Geely, pour mieux comprendre).

Un SUV de plus de 5 mètres

Le Freelander 8 mesure 5,12 mètres de long, 2,05 mètres de large et 1,93 mètre de haut, avec un empattement de 3,04 mètres. Il présente des formes angulaires et massives, avec une face avant verticale, des lignes épurées et un style qui rappelle délibérément l’univers Land Rover, sans pour autant utiliser la marque. Le design s’inscrit dans le langage stylistique « Castle Body », avec une partie inférieure visuellement robuste et une partie supérieure plus légère, ainsi qu’une vitre arrière triangulaire qui rappelle le Freelander d’origine.

Freelander 8 Première édition Photo : Car News China

Sous la carrosserie se trouve la nouvelle plateforme iMax dotée d’une architecture de 800 volts, développée pour accueillir des groupes motopropulseurs électriques, hybrides rechargeables et même des prolongateurs d’autonomie. C’est justement la version EREV qui sera proposée dès le lancement, avec un moteur essence 1,5 litre turbo de 156 CV et deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 60,3 kWh fournie par CATL, garantissant une autonomie électrique d’environ 300 km. Le système développe au total 829 CV et permet de passer de 0 à 100 en 4,6 secondes.

Un concentré de technologie

Tout-terrain de nom et de fait, le Freelander 8 est équipé du système i-ATS (Intelligent All-Terrain ) qui gère différents modes de conduite et fonctionne en association avec le blocage mécanique avant, l’e-LSD arrière et un blocage central virtuel. Elle est également équipée de suspensions pneumatiques à double chambre.

En montant à bord, on découvre un habitacle hautement technologique. Devant le conducteur s’étend un écran panoramique 8K de 46,3 pouces, large de près de 1,2 mètre, flanqué d’un écran central de 15,6 pouces. Le système est piloté par le nouveau Qualcomm Snapdragon 8397, tandis que l'assistance à la conduite repose sur la plateforme Huawei Qiankun ADS 5, soutenue par un LiDAR avant à 896 lignes et d'autres capteurs.

L'intérieur du Freelander 8 Photo : Chery

Une marque mondiale

Le Freelander 8 n’est que la première étape d’un projet bien plus vaste. La coentreprise Chery Jaguar Land Rover prévoit en effet de lancer six modèles Freelander au cours des cinq prochaines années, dont certains devraient être de plus petites dimensions et donc mieux adaptés au marché européen. Après la Chine, cependant, le premier marché d’exportation sera le Moyen-Orient, où le lancement est en préparation et où Freelander a déjà commencé à mettre en place son réseau commercial.

L’Europe fait partie de la stratégie mondiale : les informations recueillies jusqu’à présent laissent entrevoir une entrée sur le marché à partir de 2027, même si la gamme, les pays concernés et le calendrier définitif n’ont pas encore été officialisés. Certaines sources indiquent que l'offre européenne pourrait se diversifier davantage, notamment en 2028, avec l'arrivée de modèles plus compacts que l'imposant Freelander 8.

L’objectif est d’ailleurs mondial : Freelander vise à s’implanter dans plus de 90 pays au cours des cinq prochaines années, avec un réseau prévu d’environ 1 100 points de vente. Il s'agit d'une évolution importante par rapport au projet annoncé en 2024, lorsque JLR et Chery évoquaient initialement une gamme destinée à la Chine, puis seulement à l'exportation.

Galerie: Freelander 8 Première Édition

6 Source: Car News China