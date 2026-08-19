Mazda CX-5 mild hybrid (2026) : l'essai de consommation réelle

La Mazda CX-5 a récemment évolué et, avec cette troisième génération, elle revoit ses dimensions, son style et ses équipements, tout en restant fidèle au moteur 2,5 litres essence mild hybrid. Le SUV compact japonais est donc un candidat idéal pour ce nouvel essai de consommation réelle.

Sur le trajet de référence de 360 km entre Rome et Forlì, la Mazda CX-5 mild hybrid 2026 équipée du moteur de 141 ch a enregistré une consommation moyenne de 5,95 l/100 km et un coût de 40,93 euros de carburant pour couvrir l’itinéraire.

Mazda CX-5 (2026) : les données de l’essai

Version Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 ch AWD Homura Prix de base 48 300 euros Date de l'essai 30/06/2026 Météo (départ/arrivée) Ciel dégagé, 39 °C / Ciel dégagé, 32 °C Prix du carburant 1,891 euro/l (essence) Kilométrage total au début de l’essai 7 055 km Kilométrage total à la fin de l’essai 8 710 km Vitesse moyenne Rome - Forlì 82 km/h Pneus Bridgestone Alenza 001

225/55 R19 99V MA

(Étiquette UE : B, A, 70 dB)

Mazda CX-5 (2026) : quelle consommation ?

Dans le reste de l’essai, la nouvelle Mazda CX-5 2026 a affiché des consommations généralement un peu supérieures à la moyenne du segment, du moins parmi les SUV compacts à essence, avec des valeurs assez élevées surtout sur autoroute.

Mazda CX-5 (2026), l’essai routier de Motor1.com Photo : Mazda

En ville, l’efficience reste dans la moyenne de la catégorie et s’améliore légèrement sur route, sans toutefois atteindre des niveaux records. Le réservoir d’essence de 58 litres permet de garantir une autonomie moyenne supérieure à 700 km, avec des pointes au-delà de 1.000 km uniquement dans des conditions idéales hors agglomération.

Mazda CX-5 (2026) : les consommations réelles

Parcours Consommation et autonomie théorique Cyclisme mixte urbain-extra-urbain



6,5 l/100 km (15,3 km/l)

887 km d'autonomie théorique Autoroute 8,2 l/100 km (12,1 km/l)

701 km d'autonomie théorique Conduite économique 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1 160 km d'autonomie théorique Moyenne réelle 5,95 l/100 km (16,81 km/l) Ordinateur de bord 6,0 l/100 km À la pompe 5,9 l/100 km

Mazda CX-5 (2026) : fiche technique

Énergie : hybride (essence, 2.488 cm³ )

) Puissance : 104 kW

Émissions de CO2 (WLTP) : 169 g/km

Masse à vide : 1.711 kg

Rapport poids/puissance : 58,231 kW/t

Homologation : Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)

Mazda CX-5 (2026) : quel budget essence ?

Combien ça coûte ? Coût Coût réel (Rome-Forlì) 40,93 euros Coût mensuel (800 km par mois) 90,96 euros Autonomie avec 20 euros 176 km Autonomie avec un plein 975 km

L’essai Rome-Forlì dispose aussi de son classement actualisé des consommations. N’hésitez pas à y jeter un œil : vous y trouverez quelques surprises.

Mazda CX-5 (2026) : quelle consommation face aux concurrentes ?

Avec ce résultat, la nouvelle Mazda CX-5 se place dans la partie basse du classement des consommations réelles, ne faisant mieux que les anciennes et plus compactes Fiat 500X Cross 1.3 T4 150 ch DDCT FWD (6,00 l/100 km) et Jeep Renegade 1.0 T3 120 ch MT 4x2 (6,30 l/100 km), ainsi que la sportive Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 ch 4Drive DSG (6,60 l/100 km).

Parmi les SUV essence du segment C que j’ai essayés et qui consomment moins que la Mazda, je peux citer l’Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid 160 TCT (5,00 l/100 km), le Dacia Bigster mild hybrid 130 4x4 (4,75 l/100 km), la Jeep Compass e-Hybrid (4,65 l/100 km) et l’Opel Grandland Hybrid 145 ch eDCT (4,60 l/100 km).

Mazda CX-5 (2026) : ce que j’ai aimé et moins aimé

Le véhicule essayé est une Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 ch AWD Homura, version haut de gamme qui propose de série, en plus de la transmission intégrale et de la boîte automatique à 6 rapports, des jantes alliage de 19 pouces, des projecteurs full LED Matrix, un hayon électrique, une climatisation automatique bi-zone, des sièges en cuir (avant également ventilés) et un écran central couleur de 15,6 pouces.

Mazda CX-5 (2026), l’intérieur Photo : Mazda

La présence de quelques options payantes, comme la peinture métallisée et le toit panoramique ouvrant, fait grimper le tarif jusqu’à 50.750 euros.

Ce que j'apprécie Ce que je n'apprécie pas Confort de conduite Manque un peu de dynamisme Équipements excellents et complets Consommation perfectible Conduite et tenue de route agréables Commandes de la climatisation intégrées au système d'infodivertissement Excellente qualité perçue des matériaux

À mon avis, ce prix est parfaitement en ligne avec les qualités proposées par ce SUV japonais, à commencer par sa très bonne fabrication et ses finitions soignées, sans oublier le confort de voyage et l’agrément de conduite. J’ai aussi beaucoup apprécié le compromis réussi du châssis, le freinage prompt et rassurant, ainsi que les dimensions généreuses du grand écran central d’infodivertissement et une dotation particulièrement complète, capable de répondre à tous les besoins.