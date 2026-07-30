Finalement, la nouvelle Mazda MX-5 pourrait elle aussi être électrique
La prochaine MX-5 sera proposée avec des motorisations essence, hybrides et électriques, tout en conservant l'accent sur le poids contenu et le plaisir de conduite.
La prochaine Mazda MX-5 sera également proposée dans une version 100 % électrique. C’est ce qu’a confirmé le directeur général de Mazda, Masahiro Moro, qui a expliqué dans une interview accordée au magazine allemand auto motor und sport que l’avenir du roadster devra aussi être prêt pour un scénario sans moteurs thermiques.
La nouvelle génération, attendue au plus tôt en 2028, conservera toutefois l’une des caractéristiques qui ont fait la renommée de la MX-5 : la légèreté.
Objectif : une version électrique, mais sans hausse du poids
Pendant des années, Mazda a exclu la possibilité de produire une MX-5 électrique, estimant que le poids des batteries était incompatible avec la philosophie du modèle. Désormais, la stratégie a changé. Selon Moro, les ingénieurs travaillent à contenir la masse totale entre moins de 1 000 et 1 200 kg, sans recourir à des matériaux coûteux comme la fibre de carbone.
Mazda MX-5
L’objectif est de proposer une sportive électrique qui conserve l’équilibre et le plaisir de conduite caractéristiques du roadster japonais. Un défi technique de taille, alors qu’il y a seulement quelques mois, les responsables européens de la marque jugeaient difficile de préserver les proportions et le comportement dynamique d’une MX-5 entièrement électrique.
Essence, hybride et électrique dans la même gamme
La nouvelle Mazda MX-5 ne renoncera toutefois pas aux motorisations traditionnelles. Mazda a déjà confirmé que la prochaine génération utilisera le quatre-cylindres 2.5 Skyactiv-Z avec technologie SPCCI, une solution qui devrait développer environ 180 ch et garantir un meilleur rendement. Une variante hybride est également prévue, à condition qu’elle ne compromette ni le poids ni le caractère de l’auto.
L’actuelle MX-5 ND, commercialisée depuis 2015, restera donc au catalogue encore quelques années, le lancement de la nouvelle série n’étant pas attendu avant 2028. En parallèle, Moro a aussi évoqué le développement d’un futur porte-drapeau sportif destiné à renforcer l’image de la marque, un modèle de niche qui pourrait également être produit selon des procédés artisanaux.
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