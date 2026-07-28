L’Audi RS 3 la plus folle de toutes : 630 ch et seulement 30 exemplaires

Il existe des préparations qui ajoutent quelques chevaux et peaufinent l’esthétique. Et puis il y a l’ABT RS3 630, une compacte radicale qui emmène l’Audi RS 3 Sportback sur un terrain habituellement réservé aux supercars.

Grâce à un important travail sur le célèbre cinq-cylindres turbo, le préparateur allemand est parvenu à atteindre 630 ch et 700 Nm, tout en préservant le caractère qui a fait de cette sportive une icône parmi les compactes sportives. Le tout s’accompagne d’une production limitée à seulement 30 exemplaires, développée pour célébrer le 130e anniversaire de l’entreprise.

Le 5-cylindres monte encore en intensité

Le cœur du projet reste le légendaire moteur 2.5 TFSI cinq-cylindres, considéré par beaucoup comme l’un des blocs les plus attachants de la production Audi. ABT ne s’est toutefois pas contenté d’une simple reprogrammation du calculateur.

ABT RS3 630, l’arrière Photo : ABT

Pour obtenir un gain de 230 ch et 200 Nm par rapport à l’Audi RS 3 Sportback de série, le moteur a été entièrement revu avec un nouveau turbocompresseur, un intercooler haute performance et une profonde révision mécanique. Le véritable élément distinctif est le système ABT IWI (Indirect Water Injection), une innovante injection indirecte d’eau et d’éthanol qui refroidit l’air d’admission avant son entrée dans le moteur.

ABT RS3 630, l’avant Photo : ABT

Un calculateur dédié gère avec précision la quantité du mélange en fonction de la charge et du régime moteur, améliorant l’efficacité de la combustion et permettant au moteur de conserver toute sa puissance même dans les conditions d’utilisation les plus exigeantes. Le résultat est une poussée impressionnante jusqu’à la vitesse maximale annoncée de 300 km/h.

Châssis, aérodynamique et détails exclusifs

Pour encaisser un tel surplus de performances, il fallait aussi intervenir sur le comportement dynamique. L’ABT RS3 630 adopte ainsi une nouvelle suspension sport réglable en hauteur, avec des amortisseurs réglables en compression comme en détente, développés directement par les ingénieurs du préparateur allemand.

ABT RS3 630, les sièges Photo : ABT

Le tout est complété par des barres antiroulis spécifiques sur les deux essieux, qui réduisent le roulis en courbe et rendent l’auto encore plus précise lors des changements d’appui.

Le design se distingue lui aussi immédiatement de l’Audi de série. Le kit aérodynamique en fibre de carbone brillante comprend une lame avant avec logo dédié et un nouvel extracteur arrière, tandis que l’échappement fait appel à quatre sorties de 95 mm en finition noir mat.

Parmi les éléments les plus spectaculaires figurent sans doute les nouvelles jantes forgées ABT HR20 de 20 pouces en finition or satiné, un choix de teinte qui rappelle le 130e anniversaire de la marque et rend cette édition encore plus identifiable.

Habitacle spécifique et production limitée

L’habitacle reçoit une série de détails exclusifs destinés à souligner l’unicité du modèle. Les sièges avant sont rehaussés du logo ABT, tandis que l’accoudoir central, les tapis de sol brodés, les seuils de porte éclairés et le bouton Start/Stop personnalisé contribuent à créer une ambiance dédiée.

Chaque voiture porte également une plaque d’identification sur la planche de bord avec la mention "1 of 30", pour rappeler cette production extrêmement limitée.

Le prix n’a pas encore été communiqué officiellement, mais au regard du niveau des modifications techniques, de l’exclusivité de la production et de la complexité du développement, elle s’annonce comme l’une des interprétations les plus extrêmes et les plus recherchées de la RS 3.

Galerie: Abt Audi RS 3 630 (2026)