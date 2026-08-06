Une nouvelle vidéo espion de l'Audi RS6 suscite le débat autour du moteur V6

La dernière apparition de la nouvelle Audi RS6 au Nürburgring a suscité un débat bien plus important qu’à l’accoutumée. Ce n’est pas tant le design du prototype, encore lourdement camouflé, qui fait parler, mais plutôt une phrase accompagnant la vidéo publiée sur Instagram par Ring Prototypes : « Malheureusement, elle aura un V6 ».

Il n’en fallait pas plus pour déclencher des centaines de commentaires parmi les passionnés, dont beaucoup sont convaincus qu’il s’agirait d’un faux pas pour l’un des breaks sportifs les plus emblématiques de ces dernières années.

V6 ou V8 ?

La perspective de voir la RS 6 abandonner le traditionnel V8 biturbo au profit d’un V6 électrifié a été accueillie avec beaucoup de scepticisme sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes estiment qu’un modèle de ce standing ne peut pas renoncer à un huit-cylindres, surtout quand des concurrentes comme la BMW M5 Touring continuent d’utiliser un V8 hybride rechargeable.

À ce stade, Audi n’a confirmé aucun détail technique concernant la future RS6. Ces derniers mois, des rumeurs très diverses se sont succédé : certaines évoquent un V6 hybride rechargeable, d’autres un V8 électrifié dérivé de la famille de moteurs déjà utilisée sur des modèles du groupe comme Porsche, Bentley et Lamborghini.

Certains internautes ayant regardé la vidéo estiment que la sonorité du prototype rappelle clairement celle d’un V8, tandis que d’autres pensent qu’il pourrait s’agir d’un effet lié au système d’échappement provisoire utilisé pendant les essais.

En l’absence d’informations officielles, il est donc impossible de déterminer quelle motorisation adoptera la nouvelle RS6. Ce qui apparaît en revanche très clairement, c’est le fort attachement des passionnés au V8 : pour beaucoup, il représente un élément fondamental de l’identité du modèle, et un éventuel passage à un V6 serait accueilli avec bien moins d’enthousiasme qu’une solution hybride conservant les huit cylindres.

Pour connaître la réponse définitive, il faudra attendre la présentation officielle.