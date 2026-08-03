Audi ne prend même plus la peine de camoufler la nouvelle S6

Audi a créé la surprise à la mi-juin en dévoilant la nouvelle A6 Allroad et sa carrosserie élargie. Si cette vidéo est un indice fiable, la famille de modèles s’apprête à s’agrandir avec la S6 de nouvelle génération. Des prototypes tournent actuellement sur le Nürburgring sans le moindre camouflage, ce qui confirme quasiment qu’une présentation officielle est imminente.

Parmi les deux silhouettes repérées par Carspotter Jeroen, seul le break reçoit un pseudo-camouflage, en l’occurrence un simple morceau de ruban adhésif sur le hayon pour masquer le monogramme S6. Audi a promis d’abandonner les fausses sorties d’échappement, ce qui signifie que ce que l’on voit correspond bien à la réalité. Les Européens se souviendront de la période moins glorieuse de la S6 diesel et de ses fausses quadruples canules, mais ce ne sera heureusement pas le cas de sa remplaçante.

Si Audi reste discrète sur la motorisation de la prochaine S6, la trappe à carburant située sur l’aile arrière gauche en dit déjà long. L’autocollant jaune haute tension visible dans l’angle supérieur gauche de la lunette arrière indique également qu’il s’agit d’un prototype électrifié. Le modèle devrait devenir la première hybride rechargeable à porter le badge S, sans être le premier PHEV d’Audi Sport, ce rôle revenant déjà à la RS5.

Quelle puissance ?

Côté puissance, elle devrait afficher des prestations nettement supérieures à celles de la S5, dont le V6 3,0 litres développe à lui seul 362 ch et 550 Nm. En revanche, il est peu probable qu’elle empiète sur le territoire de la RS5, où un V6 2,9 litres associé à un moteur électrique délivre une puissance cumulée de 630 ch et 825 Nm. Un positionnement intermédiaire entre la S5 et la RS5 semble donc plausible, laissant suffisamment de marge dans la gamme pour une future RS6 encore plus performante.

Audi commercialise déjà techniquement un modèle badgé S6. Même si l’on en parle rarement, la S6 e-tron existe en effet depuis deux ans, avec deux moteurs électriques développant une puissance combinée de 496 ch, ou 543 ch avec le launch control. Malgré une chaîne de traction différente, la S6 hybride rechargeable ne devrait pas s’en éloigner radicalement en matière de puissance, puisqu’elle portera le même badge S6.

Nous parierions sur une présentation de la nouvelle Audi S6 au Mondial de l’Auto de Paris 2026 dans la première moitié d’octobre, même si une révélation en ligne en amont n’est pas à exclure. Sa commercialisation devrait débuter peu après en Europe.

Source: Carspotter Jeroen / YouTube