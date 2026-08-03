Lotus explique pourquoi son SUV électrique n'a pas été commercialisé aux États-Unis

Lotus ne dispose pas d’une gamme très étendue, et le seul modèle qu’elle commercialise actuellement aux États-Unis est la sportive Emira. Une offre déjà réduite, et même plus limitée qu’elle ne devrait l’être, puisque le constructeur britannique n’y vend pas le SUV électrique Eletre millésime 2026. Mais il y a une raison à cela.

Dans un entretien accordé à MotorTrend, Massimiliano Trantini, président et CEO de Lotus Americas, a révélé que le constructeur était prêt à lancer ce SUV sur le marché américain. Mais l’entrée en vigueur des droits de douane a contraint l’entreprise à revoir ses plans. Le modèle devait bien y être proposé.

Lotus Eletre R dynamique

Trantini a expliqué que Lotus avait finalisé tous les préparatifs nécessaires pour commercialiser le véhicule aux États-Unis. Il avait même passé le processus d’homologation, mais la marque a dû déterminer quels modèles elle pouvait réellement vendre sur ce marché.

Lotus avait bien proposé aux États-Unis la Lotus Eletre Carbon Edition 2025, affichée à un tarif vertigineux de 230 000 dollars. Trantini a indiqué que l’entreprise pouvait absorber des droits de douane de 100 % sur cette version, mais lorsque ceux-ci sont passés à 150 %, Lotus a dû prendre des décisions difficiles. Trantini a déclaré :

« À ce niveau de taxation, l’équation économique ne fonctionne plus ; ni pour Lotus, ni pour notre réseau de distribution, ni, au final, pour nos clients. C’est pourquoi l’Eletre ne sera plus proposée au-delà du millésime 2025. Nous voulons offrir à nos clients un rapport prix/prestations cohérent. »

Qu’est-ce que le Lotus Eletre ?

Le Lotus Eletre est le SUV électrique du constructeur, qui a récemment reçu une motorisation hybride rechargeable en Chine. La version 100 % électrique développe jusqu’à 666 kW et peut abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

L’Eletre a marqué un changement majeur pour la marque britannique passée sous pavillon chinois, qui a bâti sa réputation sur des sportives légères. Ce nouveau modèle, lancé en 2022 avec une puissance de 441 kW, a ensuite reçu une variante plus radicale et affiche un poids supérieur à 2 268 kg.

Lotus produit l’Eletre aux côtés de l’Emeya, de l’Emira et de l’Evija, une supercar assemblée à la main en série limitée. Aux États-Unis, Lotus ne vendra plus que l’Emira en 2027.

Source: MotorTrend