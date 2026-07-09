Pourquoi Leapmotor est devenue l'arme secrète de Stellantis

Stellantis est né au début de 2021, lorsque les discussions entre PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall et DS) et FCA (les groupes Fiat et Chrysler) ont abouti à leur fusion. À l’époque, il s’agissait du quatrième constructeur automobile mondial, derrière Toyota, le groupe Volkswagen et Hyundai-Kia. Le nouveau groupe avait alors écoulé 6,5 millions de véhicules, en baisse par rapport aux 8 millions d’unités immatriculées au total avant la pandémie, en 2019.

Au cours des deux dernières années, la situation du constructeur s’est toutefois fortement dégradée, en raison d’une série de problèmes. Une décision s’est néanmoins révélée particulièrement judicieuse et fait aujourd’hui figure de véritable bouée de sauvetage. Le rachat de 20% de Leapmotor par Stellantis, en octobre 2023, a précédé la création d’une joint-venture détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Leapmotor, dédiée à la distribution et à la production des voitures de la marque chinoise en dehors de la Chine.

Sans pour autant détenir le contrôle total de Leapmotor, l’accord avec Stellantis s’est, jusqu’ici, avéré gagnant. D’un côté, le constructeur chinois bénéficie d’un accès plus simple et plus rapide aux marchés étrangers, comme l’Europe et l’Amérique latine. De l’autre, Stellantis peut s’appuyer sur l’un des constructeurs chinois à la croissance la plus rapide ainsi que sur ses compétences dans le développement et la production de véhicules électriques.

Evolution part de marché Leapmotor Photo: Motor1.com

Evolution part de marché Leapmotor

Photo: Motor1.com

Une marque au potentiel considérable

Leapmotor a commencé à commercialiser des voitures en 2020, après le lancement de ses deux premiers modèles, la T03 et la C11. Dès l’année suivante, les ventes avaient été multipliées par plus de quatre, même si la marque restait encore un acteur marginal sur l’immense marché automobile chinois.

Source: Leapmotor

En 2022, Leapmotor a dépassé les 100.000 véhicules vendus, avec une croissance de 158% par rapport à 2021. En 2023, les volumes ont grimpé à 144.200 unités.

Le véritable tournant est toutefois intervenu en 2024, lorsque les projecteurs se sont braqués sur la marque grâce à des produits compétitifs et à la collaboration avec Stellantis. Les ventes mondiales, principalement concentrées en Chine, ont doublé par rapport à 2023 pour atteindre 293.700 unités. Dans le même temps, la gamme est passée des deux modèles de 2020 à cinq, avec trois SUV, une berline et une citadine.

Leapmotor B01 au Salon de Shanghai Photo : Motor1 Brasil Leapmotor B05 Photo : Leapmotor

L’an dernier, la marque chinoise a encore une fois doublé ses ventes, frôlant les 600.000 unités. Cette progression a été portée par l’arrivée de quatre nouveaux modèles : la berline B01, la compacte B05, le SUV compact B10 et le grand SUV D19. Les ventes sur les marchés étrangers ont également contribué à ce résultat record.

En 2026, la croissance se poursuit

La situation paraît encore plus favorable sur les six premiers mois de cette année. Jusqu’en juin, Leapmotor a vendu 375.000 voitures dans le monde, soit une hausse de 69% par rapport au premier semestre 2025.

Le ralentissement du rythme de croissance par rapport aux années précédentes s’explique en partie par les conditions difficiles du marché automobile chinois, où la guerre des prix met tous les constructeurs sous pression. Malgré cela, Leapmotor continue de profiter de résultats exceptionnels sur les marchés internationaux, les exportations représentant désormais environ un tiers des ventes totales.

Évolution de la gamme et des ventes Photo : Motor1 Italy

Grâce à ces résultats, Stellantis peut au moins en partie pousser un soupir de soulagement et compter sur une nouvelle source de croissance, à un moment où l’incertitude continue de peser sur les constructeurs automobiles traditionnels.

Galerie: Leapmotor B10 (2025) à l'essai