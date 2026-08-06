Plus de la moitié des nouvelles voitures viennent de Chine

Au cours des sept premiers mois de 2026, l'industrie automobile mondiale a maintenu un rythme de lancements pratiquement identique à celui de l'année précédente. De janvier à juillet, 102 nouveaux modèles de série ont été présentés, soit à peine un de plus que les 101 recensés sur la même période en 2025.

Derrière cet équilibre apparent, un déséquilibre de plus en plus marqué se dessine toutefois : la majorité des nouveautés vient de Chine, tandis que l'Europe, le Japon et les États-Unis avancent à un rythme nettement plus modéré.

La Chine continue de dominer les lancements mondiaux

Les constructeurs chinois confirment leur statut d'acteurs incontournables, avec 57 des 102 nouveaux modèles présentés à ce jour, soit environ 56 % du total. Ce chiffre est d'autant plus significatif qu'il intervient dans une phase de ralentissement du marché intérieur chinois, signe que les entreprises du pays continuent d'investir dans le développement de nouveaux produits et dans leur expansion internationale. Parmi ces nouveautés, 34 sont également proposées avec une motorisation 100 % électrique.

L'Europe en reste à 30 nouveaux modèles. L'Allemagne tire le continent avec 19 lancements, tandis que l'Italie en compte quatre : Lancia Gamma, Ferrari Luce, Ferrari HC25 et Lamborghini Fenomeno Cabrio. La France et la République tchèque ont présenté deux modèles chacune, tandis que la Roumanie, l'Espagne et la Suède complètent le tableau avec une nouveauté chacune.

Ferrari Luce Photo : Ferrari Lamborghini Fenomeno Roadster Photo : Lamborghini

Le Japon suit à distance, avec sept nouveaux modèles, devant la Corée du Sud qui en totalise six.

Les États-Unis, historiquement parmi les marchés les plus influents du secteur, se limitent en revanche à deux lancements, tous deux signés General Motors, le groupe automobile américain propriétaire notamment des marques Chevrolet, Cadillac et GMC. En 2026, ni Ford ni Tesla n'ont encore présenté de modèle entièrement nouveau.

Nouveaux modèles de série présentés, janvier-juillet 2025 et 2026 Photo: Motor1.com

L'électrique reste au premier plan, les EREV progressent aussi

La transition vers l'électrification continue de caractériser presque toutes les nouveautés du marché. Sur les 102 modèles présentés jusqu'ici, 61, soit environ 60 %, sont également proposés en version 100 % électrique. Une nouvelle fois, la Chine est le principal moteur de cette croissance, avec plus de la moitié des nouvelles électriques, devant les marques allemandes, qui ont lancé 13 modèles à batterie.

Nouvelles voitures de production présentées Photo: Motor1.com

Les autres technologies électrifiées continuent elles aussi de gagner du terrain. Les hybrides rechargeables atteignent 24 nouveaux modèles, dont pas moins de 19 développés par des constructeurs chinois et trois par des marques allemandes. La présence des EREV progresse également : il s'agit de voitures électriques à autonomie prolongée, c'est-à-dire de véhicules toujours entraînés par un moteur électrique, mais dotés d'un petit moteur essence utilisé exclusivement pour recharger la batterie lorsque cela est nécessaire.

Top 5 des constructeurs (OEM) janvier-juillet 2026 Photo: Motor1.com

Depuis janvier, 18 modèles de ce type ont été présentés et seuls trois n'appartiennent pas à des marques chinoises : ils sont signés Volkswagen, le groupe automobile allemand, Nissan, constructeur japonais, et Hyundai, entreprise sud-coréenne. Ces trois projets ont toutefois eux aussi été développés en Chine, nouvelle confirmation du poids pris par le pays dans le développement des nouvelles technologies automobiles.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est un analyste spécialiste de l'industrie automobile et créateur de contenus pour Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.