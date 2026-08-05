Sur les murs du monde, la nouvelle smart #2 prépare son arrivée

La smart #2, héritière de la fortwo, s’apprête à arriver. Ses débuts sont prévus en octobre, avec en ligne de mire le Mondial de l’Auto de Paris 2026 comme scène la plus probable, pour cette nouvelle citadine électrique biplace, attendue depuis des années et enfin prête à être dévoilée officiellement.

Si, en Europe, la smart fortwo a représenté un véritable tournant pour la mobilité urbaine, avec Paris capitale mondiale aux côtés de Rome, de nombreux marchés s’apprêtent désormais à accueillir la smart #2. Pour l’instant, cela passe par une campagne marketing originale.

La smart #2 s’affiche sur les murs

Pourquoi se contenter de grands panneaux publicitaires quand on peut disposer de murs entiers ? C’est probablement ce que se sont dit les équipes marketing de smart qui, pour le lancement de la #2, ont décidé de voir les choses en grand. Pour l’une des plus petites voitures du marché.

La smart #2 à Buenos Aires Photos Par : smart La smart #2 à Melbourne Photos Par : smart

Des street artists ont donc été mobilisés avec une mission précise : se munir de bombes de peinture et de pinceaux afin de dessiner la smart #2 sur les murs de six villes. L’opération a débuté à Shanghai avant de passer par Hong Kong, Melbourne, Buenos Aires, Paris et Berlin.

smart #2 : tout ce que l’on sait

En réalité, la smart #2, nous l’avons déjà vue, à l’extérieur comme à l’intérieur. Le seul bémol, c’est qu’il s’agissait du concept dont, à en juger par les fresques murales, la version de série devrait être très proche, en reprenant les codes essentiels de la fortwo. Arrière vertical, porte-à-faux réduits au minimum et blocs optiques arrondis sont bien au rendez-vous. Tout comme des dimensions particulièrement compactes.

Galerie: Smart #2 (teaser) 3 Source: Smart

Nous savons que la smart #2 disposera d’un rayon de braquage de 7 mètres, d’environ 300 km d’autonomie et de la technologie V2L, permettant d’alimenter des appareils externes grâce à la batterie de traction. Pour le reste, il faudra attendre sa présentation au Mondial de l’Auto de Paris 2026.