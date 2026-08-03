Xpeng prépare également un nouveau SUV pour l'Europe

La gamme Xpeng s’apprête à accueillir un nouveau porte-étendard. Baptisé G9L, il représente l’évolution la plus raffinée et la plus avancée sur le plan technologique du SUV électrique chinois.

La lettre « L », pour Luxury, désigne un modèle appelé à se positionner au sommet de la gamme, avec un habitacle encore plus spacieux, une configuration pouvant aller jusqu’à six places et une attention particulière portée à l’intelligence artificielle ainsi qu’aux systèmes d’aide à la conduite. La présentation européenne est prévue pour le Mondial de l’Auto de Paris.

Un nouveau porte-étendard

Le nouveau G9L ne remplace pas l’actuel G9, mais vient s’y ajouter afin d’élargir l’offre dans le segment des SUV électriques premium. Selon les premières informations communiquées par le constructeur chinois, ce nouveau modèle reprend les principales qualités du G9 classique, en les perfectionnant davantage.

L'intérieur du Xpeng G9 MY 2026 Photo de : Xpeng

Une attention toute particulière a été accordée au développement de l’intelligence artificielle, désormais au cœur de la philosophie du constructeur. Xpeng qualifie d’ailleurs sa stratégie de « software first », soit une approche dans laquelle le logiciel joue un rôle déterminant dans l’expérience de conduite et dans l’interaction entre le conducteur et l’automobile.

Le G9L sera en outre conçu dès l’origine pour répondre aux standards internationaux les plus stricts en matière de sécurité, y compris les protocoles Euro NCAP, C-NCAP et ANCAP, en vue d’une commercialisation sur pas moins de 65 marchés dans le monde.

Première européenne à Paris

La présentation officielle au public européen aura lieu lors du Mondial de l’Auto de Paris 2026, au mois d’octobre, un rendez-vous choisi par Xpeng pour dévoiler l’ensemble des spécifications destinées au marché européen. À cette occasion, les détails concernant les motorisations, les configurations disponibles, les prix et le calendrier de commercialisation seront précisés.

Rappelons toutefois que le G9 actuel peut déjà être commandé avec plusieurs configurations de puissance. La version haut de gamme Performance repose sur deux moteurs électriques, un par essieu, pour une puissance de 405 kW et un couple de 717 Nm.

Les performances sont dignes d’une sportive : 3,9 secondes suffisent pour passer de 0 à 100 km/h, tandis que l’autonomie atteint environ 550 km grâce à une batterie de 98 kWh. L’un de ses principaux atouts réside dans son architecture électrique 800 volts, qui permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en environ 20 minutes avec une puissance maximale de 300 kW en courant continu (DC). La recharge en courant alternatif atteint quant à elle jusqu’à 11 kW.

Galerie: Xpeng G9 MY 2026