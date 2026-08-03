La Toyota Corolla électrique se rapproche. Voici pourquoi elle représente un tournant majeur

La Toyota Corolla n’est pas seulement la voiture la plus vendue de l’histoire, avec plus de 57 millions d’exemplaires produits en près de soixante ans. C’est aussi le modèle sur lequel Toyota semble avoir décidé de jouer une part importante de son avenir.

Le documentaire diffusé ces derniers jours par la chaîne publique japonaise NHK en apporte la preuve : il a exceptionnellement ouvert les portes du centre de développement du constructeur japonais, où la nouvelle génération est actuellement en préparation. Le reportage montre une entreprise consciente de devoir accélérer pour rester compétitive à l’ère de l’électrique. L’ancien directeur général historique (désormais président) Akio Toyoda a lui-même évoqué ouvertement le risque de se reposer sur les résultats acquis, tandis que certains ingénieurs ont admis sans détour que la concurrence chinoise avance plus vite.

Tout devrait être prêt d’ici la fin de l’année

La treizième génération de la Toyota Corolla, attendue entre la fin 2026 et 2027 selon les marchés, sera en effet la première de la célèbre berline à être proposée aussi dans une version 100 % électrique.

Le concept qui annonce la nouvelle Toyota Corolla Photo : Toyota

Il ne s’agira toutefois pas d’un modèle séparé du reste de la gamme, mais bien d’un seul et même véhicule, développé sur une plateforme unique, qui sera disponible en essence, avec différents niveaux d’hybridation et, comme indiqué, également en zéro émission. Il s’agit donc d’un changement important dans la stratégie de Toyota, qui jusqu’à présent distinguait clairement ses modèles électriques de ceux équipés d’un moteur thermique.

Un style dans la lignée des « bZ »

Toyota reste encore très discret sur les caractéristiques techniques. Ni la capacité de la batterie, ni l’autonomie, ni la puissance, ni les temps de recharge n’ont été communiqués. Le concept présenté au Japan Mobility Show et aperçu également dans le documentaire laisse toutefois entrevoir la direction choisie par la marque : une berline à la face avant entièrement fermée, aux proportions bien plus élancées que l’actuelle Corolla, avec un langage stylistique proche de celui des dernières électriques du constructeur. Les intérieurs misent eux aussi sur une forte numérisation, même s’il s’agit encore d’un prototype.

L'intérieur du concept Toyota Corolla Photo : Toyota

La diversification reste au cœur de la stratégie

L’aspect le plus intéressant reste toutefois industriel. Toyota ne semble pas vouloir renoncer à sa stratégie « multi-path », selon laquelle la décarbonation passe par différentes technologies et pas uniquement par la voiture électrique. La nouvelle Toyota Corolla 2026 sera l’exemple le plus concret de cette approche : une plateforme unique et un modèle unique, en laissant au client le choix entre moteur essence, hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique. Une philosophie différente de celle suivie jusqu’ici et qui rappelle ce que mettent en place d’autres constructeurs, comme BMW, avec les futures générations de ses modèles.

Son design reprend certains éléments du bZ4X et du C-HR+ Photo : Toyota

Reste à savoir quand elle arrivera sur le marché. Toyota n’a indiqué aucune date officielle de présentation, mais tout porte à croire que la nouvelle Corolla fera ses débuts d’ici 2027. Si elle tient les promesses aperçues sur le concept et parvient à associer la fiabilité qui a fait la réputation du nom Corolla à une plateforme électrique moderne, elle pourrait devenir l’un des modèles les plus importants de l’histoire récente du constructeur japonais. Non seulement parce qu’il s’agira de la première Corolla électrique, mais aussi parce qu’elle représentera le véritable banc d’essai de la transformation que Toyota juge désormais inévitable.

Galerie: Le concept anticipe une nouvelle génération de la Toyota Corolla - Photos en direct