Toyota propose des véhicules hybrides à Uber pour révolutionner le covoiturage

Davantage de voitures hybrides et électriques sur les routes européennes pour le ride-hailing : tel est l’objectif du nouvel accord entre Toyota Motor Europe et Uber. La collaboration annoncée par les deux entreprises vise à faciliter l’accès aux véhicules électrifiés pour les chauffeurs et les partenaires de flotte opérant sur la plateforme Uber, afin d’accélérer la transition vers des modèles à faibles et zéro émissions dans le secteur du transport de passagers.

L’accord s’appuie également sur un élément déjà bien établi : les Toyota, surtout les hybrides, figurent depuis longtemps parmi les voitures les plus utilisées par les professionnels du ride-hailing en Europe grâce à leur sobriété, leur fiabilité et leurs coûts d’exploitation contenus. Les deux sociétés veulent désormais renforcer encore cette présence, en offrant aux chauffeurs de nouvelles possibilités de passer à des solutions plus efficientes sur le plan environnemental.

Ce que prévoit le partenariat entre Toyota et Uber

Selon les deux entreprises, l’accord poursuit un objectif clair : augmenter le nombre de voitures électrifiées utilisées dans le service de ride-hailing géré via l’application Uber. Toyota Motor Europe mettra à disposition sa gamme de véhicules à faibles et zéro émissions, tandis qu’Uber offrira à ses chauffeurs et aux gestionnaires de flotte un canal privilégié pour y accéder, avec des formules qui, selon les partenaires, visent à être plus simples et plus accessibles que sur le marché traditionnel.

Cette collaboration s’explique aussi par le fait que les modèles Toyota sont déjà très répandus parmi les chauffeurs professionnels européens, un segment qui a accéléré ces dernières années sa transition vers les hybrides et les électriques. Dans ce contexte, l’initiative s’inscrit dans la continuité d’autres projets de la marque japonaise liés à la mobilité partagée, comme en témoignent les expériences de la marque de services Kinto et les résultats obtenus dans le domaine des flottes, analysés à plusieurs reprises dans le secteur, par exemple avec les initiatives sur les flottes Toyota Kinto.

Toyota et KINTO Photo : Toyota

Objectif : davantage de véhicules électrifiés dans le ride-hailing européen

Le mot-clé de ce partenariat est l’électrification. Toyota Motor Europe et Uber disent vouloir accélérer le remplacement des voitures traditionnelles par des modèles hybrides, hybrides rechargeables ou 100 % électriques utilisés pour les services de transport de passagers réservés via une application. L’accord s’adresse en particulier à ceux qui passent de longues heures au volant en milieu urbain, où la consommation et l’accès aux zones à circulation restreinte deviennent des facteurs décisifs pour la viabilité économique de l’activité.

Dans le contexte européen, où de nombreuses villes instaurent des restrictions toujours plus strictes pour les voitures thermiques, l’alliance entre un grand constructeur et une plateforme mondiale de ride-hailing peut avoir un effet concret sur le parc professionnel en circulation. Sans entrer dans les détails économiques ni dans les modèles concernés, les deux acteurs entendent créer un parcours privilégié pour ceux qui souhaitent passer à une voiture à faibles émissions sans devoir assumer seuls les coûts et la complexité de l’achat ou de la gestion directe.

Conséquences pour les chauffeurs, les flottes et les villes

Pour les chauffeurs et les gestionnaires de flotte qui travaillent avec Uber, cette nouveauté représente avant tout une plus grande liberté de choix en matière de motorisations « vertes ». Ceux qui accumulent les kilomètres en ville regardent avant tout la consommation, la fiabilité et le coût total d’utilisation : des aspects sur lesquels Toyota a bâti une forte présence dans le monde professionnel et qu’elle cherche aujourd’hui à valoriser avec un accord structuré avec la plateforme de ride-hailing.

Pour les collectivités urbaines, un plus grand nombre de voitures à faibles ou zéro émissions dédiées aux services de transport à la demande peut contribuer à réduire l’impact global du trafic privé et professionnel. L’initiative doit aussi être lue à la lumière d’autres démarches de la marque japonaise en matière de mobilité urbaine et partagée, du développement de projets d’autopartage aux expérimentations liées aux zones à faibles émissions, des thèmes déjà abordés dans des analyses dédiées comme celles sur les projets Kinto dans les villes italiennes.