Revirement chez BMW. Le groupe munichois, qui avait confirmé en janvier sa présence au Mondial de l’Auto prévu du 12 au 18 octobre 2026, a annoncé qu’il ne participera pas à l’édition 2026 du salon parisien. Ce retrait concerne à la fois la marque BMW et MINI et intervient à la surprise générale, quelques mois seulement après cette confirmation.

Pour justifier ce choix, il ne s’agit pas d’un manque de nouveautés à présenter, le constructeur bavarois aurait pu exposer les premiers modèles reposant sur la plateforme Neue Klasse, le nouveau X5 et la dernière Série 7, mais d’un changement de priorités qui a conduit le groupe à se concentrer sur d’autres événements, comme l’entreprise l’a elle-même expliqué à l’ANSA.

Les raisons économiques derrière ce retrait

Derrière cette décision, il pourrait y avoir des motifs liés aux coûts. Ce désistement intervient un mois après le profit warning diffusé à la mi-juin, lié au recul des ventes en Chine.

"Nous avons redéfini les priorités de l’ensemble de nos activités. Cette initiative fait suite à l’avertissement sur résultats émis il y a un mois. La décision a donc été prise de ne pas participer au Mondial de l’Auto de Paris"

Ce sont les propos d’un porte-parole du groupe cités par plusieurs médias, dont l’Espresso.it. Au premier semestre 2026, BMW a enregistré un recul de ses ventes mondiales de 4,2 %, pour un total de 1,15 million d’unités, pénalisé surtout par la baisse de 20,4 % en Chine, qui a effacé les progressions réalisées en Europe (+5,4 %) et aux États-Unis (+3,9 %).

Ce n’est pas un adieu aux salons

Le groupe a toutefois précisé que ce choix ne concerne que l’édition de cette année. La même source a ajouté :

"Nous ne remettons pas en cause notre participation à d’autres salons"

BMW réaffirme en effet son engagement à participer « de manière sélective » aux prochains salons automobiles internationaux.