BMW et MINI ne participeront pas au Mondial de l'Auto de Paris 2026 : voici pourquoi
Le groupe bavarois fait marche arrière après avoir confirmé sa présence en janvier : les coûts et l’avertissement sur résultats de juin pèsent lourdement sur ses épaules.
Revirement chez BMW. Le groupe munichois, qui avait confirmé en janvier sa présence au Mondial de l’Auto prévu du 12 au 18 octobre 2026, a annoncé qu’il ne participera pas à l’édition 2026 du salon parisien. Ce retrait concerne à la fois la marque BMW et MINI et intervient à la surprise générale, quelques mois seulement après cette confirmation.
Pour justifier ce choix, il ne s’agit pas d’un manque de nouveautés à présenter, le constructeur bavarois aurait pu exposer les premiers modèles reposant sur la plateforme Neue Klasse, le nouveau X5 et la dernière Série 7, mais d’un changement de priorités qui a conduit le groupe à se concentrer sur d’autres événements, comme l’entreprise l’a elle-même expliqué à l’ANSA.
Les raisons économiques derrière ce retrait
Derrière cette décision, il pourrait y avoir des motifs liés aux coûts. Ce désistement intervient un mois après le profit warning diffusé à la mi-juin, lié au recul des ventes en Chine.
"Nous avons redéfini les priorités de l’ensemble de nos activités. Cette initiative fait suite à l’avertissement sur résultats émis il y a un mois. La décision a donc été prise de ne pas participer au Mondial de l’Auto de Paris"
Ce sont les propos d’un porte-parole du groupe cités par plusieurs médias, dont l’Espresso.it. Au premier semestre 2026, BMW a enregistré un recul de ses ventes mondiales de 4,2 %, pour un total de 1,15 million d’unités, pénalisé surtout par la baisse de 20,4 % en Chine, qui a effacé les progressions réalisées en Europe (+5,4 %) et aux États-Unis (+3,9 %).
Ce n’est pas un adieu aux salons
Le groupe a toutefois précisé que ce choix ne concerne que l’édition de cette année. La même source a ajouté :
"Nous ne remettons pas en cause notre participation à d’autres salons"
BMW réaffirme en effet son engagement à participer « de manière sélective » aux prochains salons automobiles internationaux.
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