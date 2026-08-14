L'effondrement de 99 % des ventes de Chevrolet met fin à son offensive commerciale en Chine

Chevrolet se retire du marché chinois des voitures neuves après plus de deux décennies, mais General Motors n’éteint pas pour autant la lumière dans ses usines chinoises. Au contraire, GM transforme l’implantation locale de Chevrolet en machine à exporter, en s’appuyant sur ses coentreprises pour continuer à produire des véhicules destinés à des acheteurs dans d’autres régions.

Cette décision vient conclure une chute brutale des ventes de la marque au « nœud papillon doré » sur ce qui fut l’un de ses marchés les plus importants. Elle soulève aussi deux grandes questions : que vont devenir les propriétaires actuels de Chevrolet en Chine, et comment ce virage vers l’exportation s’intègre-t-il dans la stratégie plus large de GM, alors que le groupe mise davantage sur d’autres marques et d’autres régions ?

Chevrolet Equinox (spécification chinoise)

Chevrolet met fin à la vente de voitures neuves en Chine

GM a confirmé que Chevrolet cessera de commercialiser des véhicules neufs en Chine continentale, mettant un terme à une présence commerciale entamée au milieu des années 2000. Cette décision intervient après des années de baisse de la demande, les médias locaux soulignant que de nombreux concessionnaires Chevrolet avaient déjà disparu de grandes provinces et métropoles, dont Pékin, Chongqing et le Hubei, à mesure que la fréquentation des showrooms s’effondrait.

Les données de ventes récentes montrent à quel point la marque a décroché. Selon des rapports du secteur, Chevrolet n’a écoulé qu’un seul Equinox en Chine en juin 2026 et seulement quelques dizaines de véhicules sur l’ensemble du premier semestre, après être tombée d’un volume annuel de plusieurs centaines de milliers d’unités au début de la précédente décennie. Carscoops indique que les volumes sont passés de plus de 767 000 unités en 2014 à moins de 9 000 en 2025, illustrant à quel point les concurrents locaux ont totalement pris le dessus.

Le retrait de GM fait écho à celui d’autres marques étrangères qui réévaluent leur présence en Chine, des généralistes aux constructeurs plus confidentiels. Skoda, par exemple, y a déjà réduit la voilure, comme nous l’expliquions lorsque la marque s’est retirée du marché chinois. GM, toutefois, ne tourne pas le dos à l’outil industriel du pays, et c’est là que l’histoire passe d’un simple départ à un véritable pivot stratégique.

Chevrolet Tahoe 2025 (Chine) Photo : Chevrolet

Les usines restent, les exportations montent : la nouvelle stratégie de GM en Chine

GM China a souligné que ses coentreprises continueront à produire des modèles Chevrolet dans le pays et que ces véhicules seront expédiés vers des marchés étrangers hors des États-Unis. Les volumes exportés depuis la Chine se chiffrent déjà en dizaines de milliers d’unités sur les deux dernières années, et GM veut désormais accroître ce flux plutôt que de continuer à poursuivre une part de marché domestique en recul. GM redéfinit en pratique la présence de Chevrolet en Chine, passant d’une marque en difficulté sur le marché local à une base d’exportation à moindre coût destinée à répondre à la demande dans des régions comme le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud, le Mexique et certaines parties de l’Asie-Pacifique.

Point crucial pour les propriétaires chinois actuels : GM affirme que l’après-vente sera maintenu, avec service et pièces garantis via ses coentreprises. Autrement dit, si vous avez acheté un Trailblazer ou un Equinox en Chine, ce retrait ne signifie pas que le réseau de concessionnaires disparaîtra du jour au lendemain. Cela s’inscrit dans le partenariat de long terme récemment renouvelé par GM avec SAIC, avec un nouvel accord de 20 ans pour maintenir les coentreprises chinoises en activité.

Cette orientation vers l’exportation s’aligne aussi sur l’évolution des priorités mondiales de GM. Chevrolet réduit la voilure sur les modèles les moins performants et réoriente ses investissements vers les pick-up, SUV et véhicules électriques à plus forte marge dans les régions où la marque reste solide, comme le montrent les récents résultats commerciaux de GM pour Chevrolet, Buick et GMC. En Chine, Buick et Cadillac portent désormais un poids stratégique plus important pour GM, un point particulièrement visible lorsqu’on observe à quel point Buick reste dominante auprès des acheteurs chinois. Pour Chevrolet, le nœud papillon sur une voiture produite en Chine continuera donc d’exister, mais surtout avec des plaques venues d’ailleurs.

L’avis de Motor1 : GM ne quitte pas tant la Chine qu’il ne réaffecte sa base industrielle, en maintenant les usines et les réseaux de pièces en activité tout en expédiant davantage de Chevrolet vers les marchés d’exportation et en préservant l’après-vente pour les propriétaires locaux. Les questions en suspens sont de savoir si la demande à l’étranger pourra absorber cette capacité et dans quelle mesure les coentreprises parviendront à gérer la logistique et le soutien au réseau si des obstacles politiques ou commerciaux venaient à se multiplier.

Source: Automobilwoche sur Carscoops