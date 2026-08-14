Le Range Rover le plus bas jamais construit se trouve sur le Nürburgring

Le Range Rover GT poursuit son programme de développement et se montre à nouveau dans une nouvelle vidéo espion. Les images montrent un prototype entièrement camouflé quittant le Nürburgring, au terme d’une session d’essais sur le célèbre circuit allemand.

Le véhicule ne permet pas encore d’observer clairement les détails de la carrosserie, mais sa présence sur la piste confirme à quel point la phase de développement du cinquième modèle de la famille Range Rover est avancée.

Une Range Rover totalement différente

Le Range Rover GT marque un tournant pour la marque britannique. Pour la première fois, Range Rover s’éloigne partiellement de l’architecture SUV traditionnelle pour proposer une grande routière surélevée, pensée avant tout pour les longs trajets sans renoncer à la polyvalence typique de la marque.

Le nouveau venu ne remplace pas le Velar, mais s’insère dans la gamme comme cinquième modèle, avec une personnalité distincte. La carrosserie devrait afficher des proportions plus élancées que celles des Range Rover traditionnels, tandis que la garde au sol restera supérieure à celle d’une GT classique.

Le prototype aperçu dans la vidéo conserve un camouflage très important, il n’est donc pas encore possible d’analyser avec précision les phares, les boucliers et les surfaces de carrosserie. La silhouette confirme toutefois l’orientation plus basse et plus effilée du projet.

D’abord électrique, puis aussi full hybrid

L’un des aspects les plus importants du Range Rover GT concerne sa technologie. À son lancement, le modèle sera entièrement électrique et utilisera la nouvelle plateforme EMA (Electric Modular Architecture), développée spécifiquement pour les modèles électrifiés de Jaguar Land Rover.

Range Rover GT, les premières photos officielles Photo de : Land Rover

La plateforme EMA diffère de la plateforme MLA utilisée par les Range Rover actuels. Cette nouvelle architecture permet donc de développer un véhicule conçu dès l’origine autour d’une motorisation électrique, avec une attention particulière portée à l’efficacité, à l’autonomie et au confort.

Le programme ne se limitera toutefois pas à la version à batterie. Au cours du cycle de vie de la GT, une motorisation full hybrid (HEV) devrait également faire son apparition. Il s’agirait d’une nouveauté importante pour Range Rover, qui ne propose pas encore de véritable solution hybride complète de ce type dans sa gamme.

Range Rover GT, les premières photos officielles Photo de : Land Rover

La vidéo espion est également intéressante par le lieu où elle a été tournée. Le Range Rover GT n’est en effet pas pensé comme une sportive extrême, mais le Nürburgring permet aux ingénieurs de soumettre la voiture à des contraintes très élevées et de vérifier le comportement du châssis dans des conditions variées.

Pour une voiture électrique, le circuit offre en outre l’opportunité d’analyser la gestion de la puissance et du couple, le comportement du système de freinage régénératif, la température de la batterie et la réponse des moteurs électriques lors des phases d’accélération et de décélération.

Galerie: Range Rover GT, les premières photos officielles

19 Source: Land Rover

Source: Wilcoblok sur Instagram