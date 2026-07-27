Tout ce que nous savons sur le Freelander électrique

Pendant près de vingt ans, il a été l’un des modèles les plus importants de l’histoire de Land Rover, au moins en termes de ventes. Le nom Freelander s’apprête désormais à faire son retour, mais sous une forme complètement différente. Il ne s’agira pas d’un nouveau Land Rover, ni d’une simple version électrique du SUV qui a quitté le marché en 2015.

Freelander devient une marque autonome née de la collaboration entre Jaguar Land Rover et Chery. L’idée est de développer une famille de SUV électrifiés destinée dans un premier temps à la Chine, mais avec des ambitions mondiales. Et ces derniers jours, le projet a franchi une nouvelle étape : le premier modèle entrera en prévente le 10 août, tandis que la production débutera fin juillet dans l’usine de Changshu.

Ce n’est pas une Land Rover

Le premier point à clarifier concerne le nom. Bien qu’il appartienne à l’histoire de Land Rover, Freelander ne fera pas partie de la famille composée de Range Rover, Defender et Discovery.

Freelander 8 First Edition Photo de : Car News China

Jaguar Land Rover a en effet concédé la licence de la marque à la coentreprise chinoise avec Chery, qui se chargera du développement technique et de la production. La contribution britannique concerne surtout le design, le positionnement et l’identité de la marque, tandis que l’architecture et une grande partie de la technologie viennent de Chine.

Le lancement débutera avec le Freelander 8

Le modèle qui inaugurera la marque est le Freelander 8, un SUV de plus de cinq mètres de long avec un habitacle à six places. Les proportions sont très différentes de celles de l’ancien Freelander : il ne s’agit plus d’un SUV compact, mais d’un modèle de segment supérieur conçu pour rivaliser avec les grands SUV électrifiés actuellement très demandés en Chine. C’est d’ailleurs la Chine qui sera le marché de référence, ainsi que le premier marché de lancement.

Le style reprend certains éléments historiques de l’ancien modèle, comme le montant arrière incliné et le capot sculpté, en les réinterprétant dans un registre moderne avec une carrosserie aux surfaces épurées, des phares fins et une signature lumineuse continue. Le projet a été suivi par l’équipe créative dirigée par Gerry McGovern et Phil Simmons, deux designers disposant d’une longue expérience chez Land Rover.

Freelander 8 First Edition, imposante même vue de profil Photo de : Car News China

Il sera aussi disponible en électrique

L’un des aspects les plus intéressants concerne la partie technique. Le nouveau SUV repose sur la plateforme E0X de Chery, une architecture 800 volts déjà utilisée par d’autres modèles du groupe et conçue pour accueillir plusieurs types de motorisations.

Le Freelander 8 sera ainsi proposé en version électrique, hybride rechargeable et prolongateur d’autonomie. Cette stratégie reflète l’évolution du marché chinois, où les modèles EREV enregistrent une forte croissance grâce à leur capacité à effectuer de longs trajets sans dépendre exclusivement du réseau de recharge. La variante 100 % électrique arrivera néanmoins au cours du cycle de vie du modèle et représentera probablement la version la plus intéressante en vue d’une éventuelle commercialisation en Europe.

Arrivera-t-il aussi en Europe ?

Officiellement, comme indiqué, le lancement commercial aura lieu en Chine, où les préventes débuteront le 10 août. Toutefois, la marque a déjà déclaré vouloir étendre sa présence à environ 90 marchés internationaux, y compris l’Europe, le Royaume-Uni et le Moyen-Orient.

Freelander Concept 97 Photo de : Freelander

Le calendrier n’est toutefois pas encore défini. Il faudra d’abord construire le réseau commercial et déterminer quel sera le positionnement par rapport aux modèles Land Rover déjà présents sur le marché.

Une chose semble toutefois désormais évidente. Plus qu’un retour du Freelander, il s’agit de la naissance d’un nouveau constructeur mondial associant le design britannique à la technologie électrique chinoise. Une formule qui aurait semblé improbable il y a encore quelques années, et qui représente aujourd’hui l’une des stratégies les plus intéressantes adoptées par l’industrie automobile pour accélérer la transition vers l’électrique.

Galerie: Freelander 8 Première Édition

6 Source: Car News China