Pourquoi Volkswagen a décidé de réduire sa gamme

Le groupe Volkswagen traverse une crise et doit réduire ses coûts. Cela concerne aussi la marque cœur de gamme VW. Le groupe avait déjà annoncé son intention de réduire à long terme sa gamme de modèles jusqu’à 50 % et la diversité de l’offre jusqu’à 75 %. Un nouveau document interne explique désormais les raisons de cette décision.

Le document a été consulté par Automobilwoche. Le directeur financier Arno Antlitz et le responsable du développement Werner Tietz s’y expriment. Selon eux, une réduction de la complexité est la condition nécessaire pour que le groupe puisse rester à la pointe de la technologie malgré la baisse des investissements. Automobilwoche cite ainsi Arno Antlitz :

"Le groupe Volkswagen compte parmi les constructeurs automobiles les plus innovants au monde, mais il investit aussi davantage que tous ses concurrents. Pour rester compétitifs à long terme, nous devons réduire les coûts par véhicule. Nous y parviendrons avec moins de complexité, des structures et des processus plus simples, ainsi qu’un alignement rigoureux de notre offre de véhicules et d’équipements sur les attentes de nos clients."

Werner Tietz ajoute : "Nous orientons encore plus résolument notre développement vers le bénéfice client. Moins de complexité au niveau des plateformes et des modules, un recours accru à l’intelligence artificielle tout au long de la chaîne de développement, ainsi que des processus plus rapides, nous aident à apporter davantage d’innovations sur la route avec moins de moyens." En clair : moins de modèles, mais un développement plus rapide et moins coûteux.

Cette orientation semble également nécessaire. Comme le rapporte Automobilwoche, Volkswagen tablait encore, "selon des informations concordantes", sur 180 milliards d’euros d’investissements sur la période de cinq ans allant de 2024 à 2028. Cette somme a ensuite été revue progressivement à la baisse. Plus récemment, il était question d’environ 160 milliards d’euros pour les années 2026 à 2030. À terme, les investissements sur cinq ans pourraient tomber à un peu plus de 130 milliards d’euros.

Galerie: Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey“ (2022) 2

Quels modèles Volkswagen pourraient disparaître ?

Pour l’instant, on ignore totalement quels modèles sont concernés. Pour la marque VW, une seule chose est actée : la fin du T-Roc Cabriolet d’ici 2027. Par ailleurs, le Touareg arrivera en fin de carrière sans successeur. La reprise de modèles développés pour la Chine est également évoquée.

Opel comme exemple de rationalisation

Opel pourrait servir de modèle. Lors de sa reprise par PSA, devenu ensuite Stellantis, la marque avait fait le ménage dans sa gamme : les Karl, Adam et Cascada ont disparu sans être remplacées. Sur le segment des voitures particulières, Opel propose actuellement les Corsa, Mokka, Astra, Frontera et Grandland. Soit cinq lignes de modèles, alors que VW compte encore 16 lignes de modèles dans son portefeuille.