Opel mise sur l'orange avec la série spéciale Mokka Yes

Les connaisseurs de l’histoire d’Opel le savent : la marque a toujours eu un faible pour les séries spéciales aux couleurs voyantes. Dans les années 1970, elle avait notamment lancé la « Swinger ». Aujourd’hui, à Rüsselsheim, le constructeur mise tout sur l’orange.

Opel élargit la gamme de son SUV compact avec la série spéciale Mokka YES, disponible dès maintenant à la commande à partir de 30 340 €. Après la Corsa YES, le constructeur lance ainsi une nouvelle édition spéciale inspirée de la finition GS, avec une présentation reposant sur des accents visuels marqués.

Une présentation spécifique en Koral Orange

L’un des principaux traits distinctifs de cette édition est la teinte exclusive Koral Orange, associée à des éléments noirs. Cela comprend de série des jantes en alliage de 17 pouces noires, un toit noir ainsi que des éléments de carrosserie assortis à l’avant, à l’arrière et sur les flancs. En option, le capot peut également être commandé en noir. Ceux qui préfèrent une autre teinte extérieure peuvent se tourner vers la palette classique de la finition GS, l’ambiance intérieure étant alors assortie à la teinte extérieure choisie.

À bord de la version orange, les accents extérieurs se retrouvent sous la forme de décors colorés sur la planche de bord, ainsi que d’inserts assortis et de surpiqûres sur les sièges et les panneaux de portes. La dotation de série de cette série spéciale comprend des sièges avant réglables dans six directions, un accoudoir central et des vitres arrière surteintées, offrant davantage de protection contre le soleil et les regards extérieurs.

Opel Mokka YES (2026) modèle spécial Photo : Opel

Équipements numériques et packs optionnels

La partie numérique repose sur un combiné d’instrumentation de 10 pouces et un écran tactile couleur de 10 pouces dédié au système multimédia. Les smartphones peuvent être connectés sans fil via Apple CarPlay et Android Auto, tandis qu’une caméra de recul de série facilite les manœuvres en ville.

Moyennant un supplément, le constructeur propose plusieurs packs d’équipements. Le pack Infotainment apporte une navigation intégrée avec mises à jour à distance et commande vocale, tandis que le pack Tech inclut une aide au stationnement avant et un régulateur de vitesse adaptatif. Un pack Confort avec plancher de coffre à double niveau ainsi qu’un pack Hiver avec sièges et volant chauffants sont également disponibles.

Trois motorisations au catalogue

Trois variantes de motorisation sont proposées, dont le Mokka Electric YES 100 % électrique de 115 kW (156 ch), un moteur essence hybride léger de 107 kW (145 ch) associé à une boîte automatique à double embrayage à six rapports, ainsi qu’un moteur essence turbo 1,2 litre développant 100 kW (136 ch).