Vauxhall vient de concocter quelque chose de vraiment unique : le Mokka Coffee-E. Ce concept-car unique n'a pas pour seul objectif de vous emmener d'un point A à un point B, mais aussi de vous assurer une bonne dose de caféine tout au long du trajet.

Selon une nouvelle étude du constructeur automobile, la recherche de l'arrêt café idéal est une partie cruciale de l'expérience de conduite pour les propriétaires de VE. En fait, les trois quarts des conducteurs de véhicules électriques choisissent stratégiquement leurs stations de recharge en fonction de l'endroit où ils peuvent se procurer une tasse de café.

Vauxhall Concept Opel Mokka Café-E Vauxhall Concept Opel Mokka Café-E Vauxhall Concept Opel Mokka Café-E

Et comme 80 % des propriétaires de Vauxhall sont des aficionados du café (64 % d'entre eux admettent en boire au moins une tasse par jour), il semble que le constructeur automobile ait mis le doigt sur le clou, ou plutôt le grain de café, avec sa dernière création.

Voici le Mokka Coffee-E, un véhicule concept qui n'a rien à voir avec la puissance des chevaux, mais plutôt avec celle d'un barista. Ce véhicule est équipé de tout ce dont un amateur de café peut rêver. Dans le coffre de 310 litres du crossover électrique, on trouve non pas une, mais deux machines à café, car pourquoi se contenter de café moulu quand on peut aussi avoir du café en dosettes ? Il y a également un cuiseur à lait, un moulin à café et même une boîte de rangement pour garder les choses en ordre.

Vauxhall Concept Opel Mokka Café-E

Et parce que la précision est essentielle dans le monde du café, le Mokka Coffee-E comprend tous les outils dont vous avez besoin pour préparer la tasse parfaite, de la balance pour mesurer vos grains au tamper pour obtenir l'espresso idéal.

Mais Vauxhall ne s'est pas contenté de faire en sorte que vous puissiez préparer un café sur le pouce, il a également soigné les détails. Le kit de préparation du café est logé dans une armoire élégante, dissimulée derrière des portes recouvertes d'Alcantara et dotées de poignées en acier inoxydable qui reflètent le design intérieur de la voiture.

Vauxhall Concept Opel Mokka Café-E Vauxhall Concept Opel Mokka Café-E

Il y a même une table coulissante pour vous donner une surface plane pour travailler votre magie, et si le temps décide de pleuvoir sur votre parade, il y a deux parapluies artisanaux soigneusement rangés dans la base.

Pour couronner le tout, Vauxhall s'est associé à Cafeology, un torréfacteur artisanal basé au Royaume-Uni, pour créer une gamme spéciale de mélanges inspirés du Mokka. Ces grains, torréfiés et emballés à Sheffield, sont conçus pour s'harmoniser avec la palette de couleurs du Mokka Electric. Ainsi, vous pouvez non seulement siroter un café de qualité supérieure en attendant que votre voiture se recharge, mais vous pouvez aussi le faire avec style.