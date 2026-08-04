Ford Ranger « Holly Green » : une nouvelle série spéciale pour le pick-up américain

Ford élargit l’offre de son pick-up à succès Ranger avec une nouvelle variante : la série spéciale "Holly Green" est désormais disponible à la commande. Basée sur la finition Wildtrak, elle se présente en double cabine et se distingue de la version de série tant par son style que par des détails fonctionnels spécifiques.

Côté motorisations, les acheteurs ont le choix entre le classique V6 3,0 litres EcoBlue turbodiesel et une chaîne de traction hybride rechargeable plus moderne. Le nom de cette édition spéciale fait référence à une teinte exclusive développée pour l’occasion, un vert spécifique associé en sortie d’usine à des poignées de portes noires en contraste.

Un Ford Ranger "Holly Green" au style spécifique

Élément central de cette dotation exclusive, on trouve notamment des élargisseurs d’ailes, des vérins pour le capot et le hayon, ainsi qu’un déflecteur de vent de nouvelle conception. Ce composant aérodynamique permet de laisser les vitres latérales légèrement entrouvertes même en cas de pluie, sans que l’humidité ne pénètre dans l’habitacle.

Image de : Ford

Ce nouveau déflecteur réduit également les courants d’air et les bruits de vent gênants en roulant. À l’arrêt, il peut aussi aider à éviter l’accumulation de chaleur grâce à une aération discrète depuis l’extérieur, sans diminuer la protection contre les intrusions.

Deux motorisations et de l’électricité pour les équipements externes

Pour cette série spéciale, les clients ont le choix entre deux motorisations, toutes deux associées à une boîte automatique à 10 rapports et à une transmission intégrale électronique e-4WD. Le V6 turbodiesel de 3,0 litres développe 177 kW (240 ch). En alternative, le Ranger est également proposé en hybride rechargeable (PHEV).

Cette version associe un moteur essence 2,3 litres EcoBoost à un moteur électrique de 75 kW, pour une puissance cumulée de 207 kW (281 ch) et un couple maximal de 697 Nm. L’autonomie en mode 100 % électrique atteint jusqu’à 42 km. L’une des particularités du modèle hybride rechargeable est le système Pro Power Onboard, qui transforme le pick-up en source d’alimentation mobile.

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Grâce à trois prises 230 V situées dans l’habitacle et dans la benne, il est possible d’alimenter des outils électriques jusqu’à 6,9 kW, y compris dans un usage professionnel au quotidien. Par rapport aux groupes électrogènes à essence classiques, ce système embarqué se montre, selon le constructeur, nettement moins émetteur et peut réduire sensiblement les coûts d’exploitation en cas d’utilisation régulière.

Le Ford Ranger, un allié pratique au quotidien

Le Ranger domine le marché européen des pick-up depuis onze ans et revendique actuellement en Allemagne une part de marché de plus de 60 %. « Le Ranger est un modèle clé pour Ford Pro », rappelle Wilhelm Buchmüller, directeur de Ford Pro pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, soulignant l’importance de cette nouvelle variante pour l’entreprise.

« [Il] offre, en particulier dans sa version hybride rechargeable, quelque chose qu’aucun autre pick-up ne propose : une puissance considérable et des capacités sans compromis en matière de charge utile, de remorquage et de franchissement, combinées aux avantages de la conduite électrique et d’une alimentation mobile avec Pro Power Onboard. »

« Avec l’édition spéciale Holly Green, nous complétons désormais notre gamme Ranger avec une variante attractive et richement équipée, et nous poursuivons notre dynamique de succès. » En plus de cette série spéciale désormais ouverte à la commande, Ford annonce déjà l’arrivée d’un autre dérivé dans la gamme. D’ici la fin de l’année, la version baptisée Super Duty, annoncée comme la déclinaison la plus puissante du pick-up en Europe à ce jour, doit être lancée sur le marché européen.