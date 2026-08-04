BYD Dolphin G, l'intérieur du nouveau crossover hybride

La BYD Dolphin G est la nouvelle proposition du constructeur chinois pour s’imposer sur le segment B, de plus en plus disputé. BYD tente sa chance avec un crossover dans l’air du temps, riche en technologies, doté d’une motorisation hybride rechargeable et affiché à un prix d’appel agressif d’environ 25.000 euros.

L’un des points forts du modèle est son habitacle, qui se distingue par son haut niveau de digitalisation et par son espace à bord.

BYD Dolphin G : la planche de bord

La planche de bord de la BYD privilégie la sobriété du style et la fonctionnalité. Le développement horizontal de la planche de bord contribue à créer une agréable sensation d’espace, tandis que les aérateurs de climatisation sont discrètement intégrés aux extrémités, sans alourdir le design.

Face au conducteur prend place une instrumentation numérique de 8,8 pouces, entièrement configurable. Le conducteur peut choisir d’afficher les informations de conduite traditionnelles ou de consacrer une grande partie de l’écran à la navigation ou aux systèmes d’aide à la conduite. La seule limite concerne la taille de certains caractères, qui apparaissent plutôt petits en roulant.

Au centre de la planche de bord, on remarque en revanche l’écran de l’infodivertissement, proposé en 10,1 pouces ou 12,8 pouces selon la finition.

Le système multimédia repose sur un environnement Google, prend en charge les mises à jour logicielles OTA (Over The Air) et propose de nombreuses fonctions de connectivité.

Entre les sièges avant, un tunnel central très fonctionnel a été aménagé, avec un espace de rangement à deux niveaux, des séparateurs, des porte-gobelets et, sur la plupart des versions, la recharge sans fil pour smartphone.

BYD Dolphin G : matériaux et finitions

La planche de bord et surtout le tunnel central font largement appel à des plastiques durs qui, bien qu’assez bien assemblés dans la plupart des cas, pourraient offrir une meilleure qualité perçue, notamment sur les surfaces les plus exposées à la vue et au toucher.

BYD Dolphin G, les sièges Photos Par : BYD BYD Dolphin G, le volant et le combiné d'instruments Photo : BYD

Les zones les plus en contact avec les occupants sont en revanche traitées avec davantage de soin. Les contre-portes adoptent des revêtements souples aux endroits où reposent les mains et les coudes, tandis que la bande centrale de la planche de bord utilise elle aussi des matériaux plus agréables que les parties inférieures.

Les aérateurs de la Dolphin G sont bien réalisés et faciles à orienter grâce à leurs pratiques commandes de réglage.

Le coffre montre lui aussi un soin supérieur à la moyenne sur certains détails. Les habillages latéraux sont entièrement revêtus de tissu, ce qui limite le risque de rayures lors du chargement des bagages.

BYD Dolphin G : habitabilité et coffre

L’habitabilité constitue probablement le principal point fort de la Dolphin G. L’empattement de 2,61 mètres permet de très bien exploiter l’espace intérieur, en offrant une bonne habitabilité même avec cinq personnes à bord.

BYD Dolphin G, le coffre Photo : BYD

Au deuxième rang, les passagers disposent d’un espace généreux aux genoux, tandis que l’absence de tunnel central rend nettement plus confortable la place du cinquième occupant. Un détail loin d’être anodin concerne la présence d’aérateurs dédiés à la climatisation arrière, accompagnés de deux prises USB-C, très utiles pour recharger smartphones et tablettes pendant le trajet.

Le coffre se montre lui aussi convaincant. Avec une capacité de 425 litres, la Dolphin G se place parmi les meilleures de sa catégorie, en offrant un volume bien exploitable également en hauteur. On trouve un double fond qui permet de ranger proprement le câble de recharge et le kit de réparation des pneus, tout en laissant libre le plancher principal.

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Galerie: BYD Dolphin G, intérieur et coffre