La Pologne construit une méga-batterie de 800 MWh

La transition énergétique passe de plus en plus par les batteries. En Pologne, l’un des plus grands systèmes de stockage d’électricité du pays a été inauguré : il se trouve à Turośń Kościelna, dans la région de Podlachie près de Białystok, et affiche une puissance de 200 MW ainsi qu’une capacité de stockage de 800 MWh.

L’installation a été réalisée par Greenvolt Power, société du groupe Greenvolt spécialisée dans le développement de grands projets d’énergies renouvelables, et constitue une nouvelle étape dans la stratégie polonaise visant à rendre le réseau électrique plus flexible.

Le système peut stocker de l’énergie lorsque la production est élevée ou que la consommation est plus faible, puis la réinjecter dans le réseau lors des pics de demande. Grâce à sa capacité à fournir de l’énergie à pleine puissance pendant environ quatre heures, l’installation contribuera à l’équilibrage du système électrique national polonais, tout en facilitant l’intégration de sources renouvelables comme le solaire et l’éolien, dont la production varie selon les conditions météorologiques.

À partir de 2028, le site participera également au marché de capacité polonais grâce à un contrat d’une durée de 17 ans, avec un engagement de disponibilité de 170 MW, soit environ 85 % de la puissance totale de l’installation.

Batteries LFP et réponse en quelques secondes pour stabiliser le réseau

Le cœur technologique de l’installation de Turośń Kościelna repose sur des batteries lithium-ion utilisant la technologie LFP (lithium-fer-phosphate), une solution appréciée pour sa durabilité et sa stabilité supérieures à celles d’autres chimies utilisées dans le secteur du stockage. Le système se compose de 196 modules de batteries en conteneurs et de 49 postes de transformation, reliés au réseau national via une infrastructure de 110 kV.

L’un des principaux avantages du stockage sur batteries par rapport aux centrales traditionnelles est sa rapidité de réponse. L’installation peut modifier son fonctionnement en quelques secondes en fonction des signaux envoyés par le gestionnaire de réseau, ce qui permet de compenser rapidement les variations de production ou de consommation électrique.

Le site couvre une superficie d’environ 35.000 mètres carrés, mais plus de 70 % de cette surface a été conservée comme terrain biologiquement actif. Le projet a également fait l’objet d’évaluations environnementales et sociales selon les standards de l’International Finance Corporation (IFC), institution du groupe Banque mondiale, et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

La technologie de batteries a été fournie par BYD Energy Storage, division du groupe chinois BYD dédiée aux systèmes de stockage d’énergie, tandis que le rôle d’entreprise générale a été confié à P&Q.

Greenvolt prépare d’autres mégasites de stockage en Pologne

L’inauguration de Turośń Kościelna n’est que la première étape du plan d’expansion de Greenvolt Power en Pologne. La société finalise également le projet d’Ełk, qui aura les mêmes dimensions que la nouvelle installation : 200 MW de puissance et 800 MWh de capacité, avec une mise en service commerciale prévue d’ici au quatrième trimestre 2026.

Ensemble, les deux systèmes offriront ainsi 400 MW de puissance et 1,6 GWh de capacité de stockage. Plus ambitieux encore, le projet de Siedlce doit atteindre 600 MW de puissance et 2,4 GWh de capacité, devenant potentiellement le plus grand système de stockage sur batteries de Pologne et l’un des plus importants d’Europe.

Greenvolt Power considère le stockage d’énergie comme l’un de ses principaux moteurs de croissance : l’entreprise dispose d’un pipeline mondial de projets totalisant 12,8 GW dans l’éolien, le solaire et les batteries, dont environ 5 GW précisément liés aux systèmes BESS (Battery Energy Storage System).

En Pologne, à la fin juin 2026, le portefeuille de l’entreprise comprenait 2.595 MW de projets de stockage, ainsi que 657 MW de photovoltaïque et 238 MW d’éolien. D’ici à la fin 2026, Greenvolt prévoit des investissements d’environ 800 millions d’euros dans les énergies renouvelables polonaises, avec l’objectif de contribuer à la sécurité énergétique du pays et à la réduction de la dépendance aux sources traditionnelles.