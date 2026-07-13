Batterie : Huawei change tout avec la nouvelle plateforme Luterra

Les batteries vont jouer un rôle de plus en plus important pour accompagner le déploiement des énergies renouvelables et renforcer la stabilité du réseau électrique. C’est dans ce contexte que Huawei Digital Power, la division du groupe technologique chinois Huawei spécialisée dans les solutions énergétiques, a présenté Luterra, la nouvelle génération de sa plateforme ESS (Energy Storage System) dédiée aux systèmes de stockage. Dans le même temps, la marque abandonne l’appellation LUNA pour désigner l’ensemble de sa gamme de produits consacrés au stockage d’énergie.

La nouvelle plateforme est conçue pour fonctionner avec des installations photovoltaïques et s’appuie sur des technologies de type « grid-forming », capables de contribuer activement à la stabilité du réseau électrique. Il s’agit d’une fonction appelée à prendre une importance croissante en Europe, où la hausse du nombre d’installations éoliennes et solaires rend nécessaire un soutien accru afin de maintenir constantes la fréquence et la tension du réseau.

Cinq nouveautés pour améliorer l’efficacité du stockage

Selon Huawei, Luterra introduit cinq innovations concernant à la fois l’électronique de puissance et l’architecture du système. Parmi les principales nouveautés figurent une nouvelle configuration électrique en courant alternatif à 1 000 volts, des modules en carbure de silicium destinés à accroître l’efficacité de la conversion d’énergie, ainsi qu’une architecture simplifiée qui réduit les délais d’installation, le câblage et l’espace nécessaire aux équipements.

Le système adopte également un nouveau refroidissement distribué qui double la surface de dissipation thermique, réduit la vitesse des ventilateurs et abaisse le niveau sonore d’environ 40 %. À cela s’ajoutent une plateforme numérique reposant sur la technologie Digital Twin et des outils basés sur l’intelligence artificielle, utilisés pour surveiller l’état des batteries et améliorer la gestion de l’énergie tout au long du cycle de vie de l’installation.

Objectif : des réseaux plus stables et des coûts en baisse

Huawei affirme que la nouvelle plateforme peut contribuer à réduire à la fois les délais de réalisation et les coûts des installations. À titre d’exemple, l’entreprise cite un système de stockage de 1 GWh, pour lequel le temps nécessaire entre la construction et la mise en service pourrait diminuer d’environ 30 %, tandis que les coûts des travaux annexes pourraient baisser de plus de 20 %.

Parmi les aspects sur lesquels le constructeur met particulièrement l’accent figure aussi la sécurité. Huawei a développé un système propriétaire d’évaluation des risques pour les systèmes de stockage, baptisé Cell-to-Grid (C2G), qui analyse le niveau de sécurité sur l’ensemble du cycle de vie des batteries. En parallèle, le groupe continuera d’investir dans l’intégration entre photovoltaïque, stockage et intelligence artificielle, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité et la flexibilité des futurs réseaux électriques.