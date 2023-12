Huawei négocie avec Audi et Mercedes. Le géant chinois de l'électronique, qui s'intéresse depuis longtemps au monde de la mobilité du futur, s'était pour l'instant concentré sur l'établissement de partenariats et de collaborations avec des constructeurs compatriotes.

Aujourd'hui, il place la barre plus haut en entamant des pourparlers avec deux marques allemandes de premier plan au niveau international. Selon des sources proches du dossier, il le fait pour vendre de petites parts de sa société de logiciels et pour placer des composants de haute technologie.

Obstacles à surmonter

Huawei fait l'objet de sanctions américaines depuis 2019. La fermeture de la première économie mondiale limite fortement son expansion. Mais en intensifiant ses relations avec les acteurs occidentaux et en trouvant des investisseurs étrangers, elle espère contourner les obstacles et apaiser les tensions géopolitiques.

C'est également la raison pour laquelle Huawei a décidé de se séparer de sa division logicielle, Intelligent Automotive Solution. Il sera plus facile de conclure des partenariats à l'étranger avec une entité indépendante de la société mère. L'IAS, dont la valeur est estimée entre 25 et 32 milliards d'euros, se détachera de Huawei pour tenter de devenir un fournisseur majeur de logiciels pour les véhicules électriques intelligents. Nous revenons ici à Audi et Mercedes.

Avatr 11, le SUV coupé électrique de Changan, CATL et Huawei

Connectivité et conduite autonome

Les deux constructeurs automobiles allemands travaillent d'arrache-pied pour passer du statut de constructeur automobile traditionnel à celui d'acteur de la mobilité du futur et sont tous deux confrontés à des défis majeurs sur les fronts de la connectivité et de la conduite autonome. Audi en particulier, qui est confronté à des problèmes et des retards sur le front numérique, tente d'accélérer le développement de nouveaux modèles avec l'aide d'entreprises extérieures.

Dans ce contexte, Mercedes aurait entamé des pourparlers avec Huawei afin d'envisager l'achat d'une part d'IAS comprise entre 3 et 5 %. Cette opération permettrait à l'entreprise de Stuttgart d'avoir accès à des logiciels avancés, mais lui enlèverait le contrôle direct de ses produits.

Mercedes CLA Concept 2023

Audi, pour sa part, envisagerait de collaborer avec Huawei pour accéder à ses technologies de conduite autonome. Ces technologies devraient faire leurs débuts d'abord sur les modèles destinés à la Chine construits en collaboration avec FAW (à partir de 2025) et pourraient ensuite être étendues à d'autres voitures de la marque.

À regarder sur la page Youtube, Motor1 France :