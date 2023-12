Audi a radicalement changé le cours des rallyes par étapes avec l'introduction de son système de traction intégrale Quattro. Toute personne ayant un minimum de connaissances en sport automobile le sait, mais l'histoire de la dernière résistance de Lancia à la révolution de la transmission intégrale n'est pas aussi répandue. Un nouveau film qui sortira dans les salles en février pourrait changer cela, et franchement, nous espérons qu'il sera aussi bon que cette bande-annonce le laisse présager.

Intitulé Race for Glory : Audi vs. Lancia, le film relate la bataille entre Lancia et Audi dans le championnat du monde des rallyes de 1983. C'était juste un an après le début de la fameuse ère du Groupe B, et Audi était le constructeur à battre avec sa Quattro A1. Lancia a lancé la 037 un an plus tôt pour succéder à la légendaire Stratos, bien qu'elle ait conservé une traction arrière. À l'époque, elle était considérée comme non compétitive par rapport à l'Audi à transmission intégrale, mais nous savons comment l'histoire s'est terminée. Alerte au spoiler : Lancia a remporté le titre de constructeur cette année-là.

Le film met en vedette Riccardo Scamarcio, Daniel Brühl, Katie Clarkson-Hill et Volker Bruch. Ce dernier incarne le pilote Lancia Walter Röhrl, qui n'a participé qu'à un nombre limité de courses lors de la saison 1983, car il n'était pas intéressé par un nouveau championnat des pilotes. La bande-annonce suggère que le film se concentrera principalement sur Röhrl, bien que la victoire finale de Lancia soit certainement le fruit d'un travail d'équipe.

La 037 à moteur central était généralement supérieure dans les épreuves sur asphalte et les longues étapes avec moins de virages. De son côté, l'équipe Audi avait l'avantage de la transmission intégrale sur les surfaces meubles et sinueuses. C'est ainsi que les marques se sont succédé sur le podium lors de différentes épreuves tout au long de la saison.

Il convient de noter que la description de la bande-annonce qualifie ce film de "drame sportif plein d'action inspiré d'événements réels", ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un pur documentaire, mais plutôt d'une fiction passionnante basée sur la vérité. Le clip de deux minutes contient des moments qui font froid dans le dos, comme la course côte à côte obligatoire qui ne se produit pas dans un rallye par étapes, à moins que quelque chose n'ait vraiment mal tourné. Nous avons également droit à la phrase "Pourquoi risquent-ils leur vie ?" et aux scènes d'accident obligatoires.

Mais dans le monde du sport automobile, la saison 1983 du WRC est une histoire fascinante. Lorsque Race for Glory : Audi vs. Lancia sortira en salles début 2024, nous verrons si la dramatisation est à la hauteur de la réalité.

Irez-vous remémorer l'histoire de 1983 entre ces deux marques emblématiques ?