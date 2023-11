Avant de devenir un acteur nommé aux Oscars, Adam Driver a servi dans le corps des Marines des États-Unis. Compte tenu de son passé militaire, la réponse succincte de Driver à une question idiote posée par un spectateur lors de la projection de Ferrari au festival du film Camerimage en Pologne a été courte, douce et assez satisfaisante.

"Que pensez-vous des scènes d'accident ?", a demandé une personne dans la foule à Driver. "Elles m'ont semblé assez dures, drastiques et, je dois le dire, ringardes. Qu'en pensez-vous ?"

"Va te faire foutre", a répondu Driver. "Je ne sais pas. Prochaine question."

C'est le genre de réponse qu'Enzo Ferrari pourrait donner à quelqu'un qui pose une question stupide sur l'une de ses voitures. Étant donné que Driver est un acteur dans ce film et qu'il ne fait pas partie de l'équipe des effets spéciaux, la question semblait, pour le moins, déplacée.

Driver incarne Il Commendatore dans le nouveau biopic sur Ferrari du réalisateur Michael Mann. Le film a été présenté pour la première fois à la Mostra de Venise en août. Depuis, une tournée de presse a emmené le film et certains membres de l'équipe dans des festivals du monde entier, y compris cette récente étape en Pologne.

La première publique aux États-Unis aura lieu le 25 décembre.

Ferrari se concentre sur la compétition du constructeur automobile dans la Mille Miglia de 1957 et sur les luttes au sein de la vie personnelle d'Enzo. La bande-annonce montre des courses roue contre roue, face à une Maserati ainsi qu'Enzo gérant sa relation avec sa femme tout en ayant une maîtresse.

Nous sommes impatients de voir Ferrari, car l'histoire de la Mille Miglia de 1957 pourrait être fascinante sur grand écran. Cette course a été à la fois une tragédie et un triomphe pour le constructeur automobile, qui a remporté la première, la deuxième et la troisième place au classement général. Cependant, le pilote Ferrari Alfonso de Portago et son copilote Edmund Nelson ont été tués dans un accident qui a également coûté la vie à plusieurs spectateurs. L'événement est devenu, la dernière Mille Miglia en tant que défi compétitif pour les nouveaux véhicules.

Aujourd'hui, elle s'est transformée en une sortie destinée principalement aux véhicules historiques.