Ferrari 849 Testarossa vs Audi Nuvolari, le face à face des supercars prodigieuses

Ferrari et Audi choisissent deux voies différentes pour entrer dans l’ère des supercars hybrides à très hautes performances. D’un côté, la 849 Testarossa, héritière spirituelle de l’une des appellations les plus iconiques de Maranello, qui associe un V8 biturbo à trois moteurs électriques pour atteindre 1.050 ch et des performances de véritable hypercar. De l’autre, la Nuvolari, nouveau fleuron de la marque aux quatre anneaux, qui transpose sur route une technologie issue du sport automobile, une carrosserie en carbone et un groupe motopropulseur hybride de 1.001 ch.

Voici ce qu’elles proposent dans le détail.

Extérieur

La 849 Testarossa cherche à unir passé et futur à travers des lignes tendues et des proportions extrêmement sportives. La face avant reprend certains éléments stylistiques de la 12Cilindri, tandis que les surfaces évoquent les Prototypes des années 1970. Le détail le plus caractéristique est l’arrière « twin tail », un hommage aux voitures d’endurance comme la 512 S, qui confère à la poupe un aspect très agressif.

Ferrari 849 Testarossa Photo : Ferrari Audi Nuvolari Photo : Audi

L’aérodynamique ne relève pas seulement de l’esthétique : l’aileron actif peut générer jusqu’à 415 kg d’appui à 250 km/h, tandis que les jantes forgées de 20 pouces contribuent aussi au refroidissement du système de freinage.

La Nuvolari adopte en revanche un langage totalement différent. La supercar d’Audi apparaît plus extrême, avec des surfaces très épurées et une carrosserie presque sculptée par le vent. Le design rappelle la R8, mais aussi certains traits des Lamborghini les plus récentes, surtout à l’arrière. La carrosserie est réalisée presque entièrement en fibre de carbone, associée à un châssis Space Frame en aluminium.

Une grande attention a été portée à l’efficacité aérodynamique : l’avant exploite un système S-Duct pour améliorer le flux d’air, tandis que le grand aileron arrière adaptatif fonctionne selon trois positions (Closed, Low Downforce et High Downforce). Dans sa configuration la plus extrême, la Nuvolari dépasse les 400 kg d’appui.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Ferrari 849 Testarossa 4,72 mètres 2,30 mètres (rétroviseurs compris) 1,25 mètre 2,65 mètres Audi Nuvolari 4,70 mètres (estimation) 2,00 mètres (estimation) 1,20 mètre (estimation) 2,66 mètres (estimation)

Intérieur

À bord de la Ferrari, l’ambiance est résolument orientée vers la conduite, sans renoncer à la qualité typique de la marque. La planche de bord se distingue par la nouvelle arche centrale avec la traditionnelle grille en aluminium, un clin d’œil direct à l’histoire du Cheval cabré.

Le volant constitue l’une des principales nouveautés. Après les critiques adressées à la solution entièrement tactile de la SF90, Ferrari revient à une plus grande présence de commandes physiques, plus intuitives en conduite sportive.

Ferrari 849 Testarossa, l’intérieur Photo : Ferrari Audi Nuvolari, le tableau de bord Photo de : Audi

L’instrumentation est entièrement numérique, avec des graphismes pensés pour privilégier la lisibilité, tandis qu’Apple CarPlay, Android Auto et les services connectés à l’application MyFerrari Connect sont bien présents. Les habillages font appel à des matériaux nobles et à un savoir-faire artisanal, avec du cuir et des finitions de très haut niveau.

L’espace n’est évidemment pas la priorité : le coffre est réduit et davantage pensé pour de petits objets que pour des voyages avec de grosses valises.

Ferrari 849 Testarossa, le coffre Photo de : Ferrari Audi Nuvolari, un détail de l’intérieur Photo de : Audi

L’Audi place elle aussi le conducteur au centre de l’expérience. L’habitacle est plus minimaliste que celui de la Ferrari, avec un cockpit enveloppant et peu d’éléments superflus. Toutes les commandes principales sont positionnées près du conducteur, tandis que les boutons utilisent un retour haptique et sonore pour offrir une sensation plus traditionnelle.

Les sièges sport en carbone et aluminium visent à contenir le poids et à offrir un maintien latéral maximal. La qualité perçue est l’un des aspects sur lesquels Audi a le plus travaillé, avec des matériaux et des détails de construction dignes d’une véritable voiture exclusive.

Ici aussi, il ne s’agit pas d’une supercar pensée pour la praticité : l’absence de coffre avant, en raison du passage de l’air à travers le S-Duct, limite la capacité de chargement.

Modèle Instrumentation Écran central Coffre Ferrari 849 Testarossa n.d. absent 74 litres Audi Nuvolari n.d. n.d. n.d.

Moteurs

La 849 Testarossa utilise un système hybride rechargeable composé d’un 4.0 V8 biturbo de 830 ch et de trois moteurs électriques : deux à l’avant et un à l’arrière, dérivé de l’expérience acquise en Formule 1. La puissance totale atteint 1.050 ch, gérée par une transmission intégrale électrique avec torque vectoring avancé.

La boîte de vitesses est une automatique à double embrayage à huit rapports. Les performances sont impressionnantes : le 0 à 100 km/h est abattu en moins de 2,3 secondes et la vitesse maximale dépasse les 330 km/h. La batterie de 7,45 kWh permet environ 25 km de conduite en mode électrique.

Ferrari 849 Testarossa Spider Photo de : Ferrari Audi Nuvolari Photo de : Audi

La Nuvolari réplique avec un 4.0 V8 biturbo de 800 ch, épaulé par trois moteurs électriques à flux axial de 150 ch chacun. Le résultat est une puissance totale de 1.001 ch.

L'Audi accélère de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes, atteint 200 km/h en moins de 6,8 secondes et dépasse les 350 km/h en vitesse de pointe. La transmission intégrale utilise deux moteurs électriques avant alimentés par une batterie de 7,3 kWh bruts pour un système quattro prédictif capable de répartir le couple de manière intelligente.

Modèle Moteur Batterie Autonomie EV 0-100 km/h Vitesse max Ferrari 849 Testarossa 4.0 V8 biturbo 7,45 kWh 25 km <2,3 secondes 330 km/h Audi Nuvolari 4.0 V8 biturbo 7,3 kWh >10 km 2,6 secondes >350 km/h

Prix

La Ferrari 849 Testarossa débute à environ 460.000 euros en version coupé et grimpe à environ 500.000 euros pour la Spider, hors personnalisations. Le pack Assetto Fiorano ajoute 52.500 euros et rend la voiture plus légère et davantage orientée piste.

L’Audi Nuvolari sera encore plus exclusive : produite à seulement 499 exemplaires, elle affichera un prix estimé entre 500.000 et 600.000 euros. Les livraisons sont prévues à partir de 2027.