Ce shooting brake à moteur V12 Ferrari est un chef-d’œuvre de verre

Jusqu’à récemment, avec des modèles comme la Luce et le Purosangue, les Ferrari à moteur V12 avant figuraient parmi les modèles les plus pratiques de la marque. Mais avez-vous déjà souhaité une version encore plus polyvalente ? C’est le cas de Niels van Roij Design, basé aux Pays-Bas, raison pour laquelle le carrossier vient de dévoiler un exemplaire unique de grand tourisme baptisé Daytona Shooting Brake Hommage.

Conçue comme un hommage à la Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake de 1972, elle-même produite à un seul exemplaire, cette nouvelle voiture repose sur un modèle disparu du catalogue depuis plus de dix ans : la 599 GTB Fiorano. La Daytona Shooting Brake originelle de 1972 avait été commandée par Luigi Chinetti, triple vainqueur des 24 Heures du Mans et grand défenseur de la carrosserie sur mesure. Niels van Roij ne précise ni l’identité du commanditaire de cette Hommage, ni les raisons du choix d’une 599 plutôt qu’une Ferrari plus récente.

Niels Van Roij Design Daytona Shooting Brake Hommage Photo : Neils Van Roij Design

Tous les panneaux de carrosserie de la 599 d’origine, à l’exception des portes, ont été abandonnés pour créer la Daytona Shooting Brake. Elle semble également conserver les jantes d’origine de la 599. Cette nouvelle création adopte un toit rehaussé qui se prolonge vers un vaste compartiment arrière de type shooting brake, fermé par un hayon vitré papillon à commande à distance. Le volume de coffre paraît nettement supérieur à celui d’une 599 standard, tandis que la visibilité arrière semble améliorée grâce à l’importante surface vitrée. Même les charnières du coffre ressemblent à de véritables pièces d’orfèvrerie.

À l’avant, les fins phares verticaux de la 599 cèdent la place à des optiques horizontales intégrant un réflecteur orange qui rappelle la Daytona. Comme il ne s’agit plus d’une Ferrari, les chevaux cabrés ont disparu, et l’inscription « Daytona » apparaît sur la face avant.

« Concevoir cette commande spéciale Daytona Shooting Brake Hommage a été une mission honorante et une formidable opportunité. Le projet était aussi ambitieux qu’exigeant. Transposer la légendaire shooting brake de 1972 dans une création automobile contemporaine était complexe. Nous voulions célébrer le modèle classique, tout en veillant à ne pas limiter notre créativité à son seul héritage », a déclaré Niels van Roij.

L’habitacle n’a pas connu une transformation aussi radicale, mais Niels van Roij a tout de même pris la peine de déplacer les instruments de la 599 au centre, à la manière d’une Mini Cooper.

Cette voiture semble être équipée de la boîte manuelle robotisée F1 à six rapports, et non de la boîte manuelle à grille disponible. Aucune puissance n’est mentionnée, mais la 599 était animée par un V12 de 6,0 litres développant 610 ch. La Daytona Shooting Brake Hommage fera sa première apparition publique au Royal Automobile Club de Woodcote Park, au Royaume-Uni.