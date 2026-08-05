Dacia Sandero essence (2026) : notre essai consommation réelle

Les automobilistes à la recherche d’une voiture simple, avec boîte manuelle, traction avant et un moteur essence classique sans électrification savent qu’ils peuvent toujours compter sur la Dacia Sandero, en particulier dans sa version Streetway, la plus essentielle et la plus abordable.

C’est justement la Dacia Sandero Streetway, la voiture la plus vendue aux particuliers en Europe, qui est au centre de ce nouvel essai de consommation réelle, plus précisément dans sa déclinaison TCe 100 animée par le 3-cylindres 1,0 litre turbo essence de 100 ch avec boîte manuelle à 6 rapports.

Au volant de la cinq-portes roumaine, engagée sur le parcours classique de 360 km entre Rome et Forlì, j’ai relevé une consommation moyenne de 4,15 l/100 km (24,10 km/l). Le coût en essence pour ce trajet s’est élevé à 27,03 euros.

Dacia Sandero (2026) : les données

Version Dacia Sandero Streetway Expression TCe 100 Prix de base 16 800 euros Date de l'essai 18/06/2026 Météo (départ/arrivée) Ciel dégagé, 37 °C / Ciel dégagé, 35 °C Prix du carburant 1,809 euro/l (essence) Kilométrage total au début de l'essai 1 684 km Kilométrage total à la fin de l'essai 3 239 km Vitesse moyenne Rome - Forlì 71 km/h Pneus Laufenn S Fit 2 LK12

195/55 R16 87H

(Étiquette UE : A, B, 69 dB)

Dacia Sandero (2026) : quelle consommation

En poursuivant cet essai de consommation réelle au-delà du trajet de référence, j’ai pu noter une efficacité correcte de la Dacia Sandero Streetway essence, avec un écart de consommation étonnamment faible entre un usage mixte ville/route et l’autoroute. En revanche, les consommations à vitesse stabilisée hors agglomération sont très faibles.

Dacia Sandero Streetway (2026), simplicité et praticité en voiture Photo : Dacia

Grâce à son réservoir de 50 litres, il est théoriquement possible de parcourir au moins 780 km avec un plein, une autonomie qui peut même approcher les 1.700 km dans des conditions idéales d’éco-conduite.

Dacia Sandero (2026) : les consommations réelles

Parcours Consommation et autonomie théorique Cyclisme mixte urbain-extra-urbain



6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km d'autonomie théorique Autoroute 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

780 km d'autonomie théorique Conduite économique 2,9 l/100 km (34,4 km/l)

1 720 km d'autonomie théorique Moyenne réelle 4,15 l/100 km (24,10 km/l) Ordinateur de bord 4,2 l/100 km À la pompe 4,1 l/100 km

Dacia Sandero (2026) : fiche technique

Carburant : Essence, 999 cm3

Puissance : 74 kW

Émissions de CO2 (WLTP) : 121 g/km

Masse à vide : 1.059 kg

Rapport poids/puissance : 65,256 kW/t

Homologation : Euro 6E-BIS-FCM (Règl. UE 715/2007*2023/443EC)

Dacia Sandero (2026) : quel budget essence ?

Combien ça coûte Coût Coût réel (Rome-Forlì) 27,03 euros Dépenses mensuelles (800 km par mois) 60,06 euros Autonomie avec 20 euros 266 km Autonomie avec un plein 1 205 km

L’essai Rome-Forlì dispose aussi de son classement actualisé des consommations. Allez y jeter un œil, vous y trouverez plusieurs surprises.

Dacia Sandero (2026) : quelle consommation face aux concurrentes ?

Avec une moyenne de 4,15 l/100 km, la Dacia Sandero Streetway se place parmi les meilleures du classement des consommations réelles, à égalité avec la Seat Ibiza FR 1.5 TSI EVO DSG ACT, la Volkswagen Golf 1.5 eTSI EVO ACT Style DSG et l’ancienne Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe 90 ch.

La roumaine fait mieux en efficacité que la Citroen C3 Turbo 100 ch manuelle (4,50 (22,22), la Skoda Fabia 1.0 TSI 95 ch manuelle (4,60 l/100 km - 21,7 km/l) et la Fiat Grande Panda Hybrid 110 (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), pour ne citer que les essais les plus récents.

Source: Dacia

Ont en revanche fait mieux que la Dacia la Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 ch Pandina (4,10 l/100 km - 24,3 km/l), la Lancia Ypsilon 1.2 hybride 110 ch automatique et la Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip manuelle, toutes deux à 4,05 l/100 km (24,6 km/l), ainsi que la Suzuki Swift 1.2 Hybrid 2WD manuelle (3,90 l/100 km - 25,6 km/l) et la Peugeot 208 Hybrid 100 E-DCS6 (3,85 l/100 km - 25,9 km/l).

Dacia Sandero (2026) : ce que j’ai aimé et moins aimé

La voiture essayée est une Dacia Sandero Streetway expression TCe 100, la version d’accès à la gamme qui, en plus du moteur 3-cylindres 1,0 litre turbo essence de 100 ch, de la traction avant et de la boîte manuelle à 6 rapports, propose de série des jantes en acier de 16 pouces, les antibrouillards, la peinture Blanc Glacier, la climatisation manuelle, les quatre vitres électriques et un écran central de 10 pouces avec connectivité Bluetooth. Avec la teinte Sandstone, le prix catalogue est de 17.500 euros.

Dacia Sandero Streetway (2026) : les intérieurs Photo : Dacia

Ce que j'apprécie Ce que je n'apprécie pas Simple et intuitive, une voiture pour tous Bruit dans l'habitacle Bon espace intérieur et bonne capacité de chargement Finitions intérieures perfectibles Équipement en adéquation avec le prix Changements de vitesse fréquents dans les montées sur autoroute Consommation très modérée hors agglomération

Il s’agit de l’un des tarifs les plus bas du marché pour l’achat d’une voiture, un prix qui m’a permis d’apprécier la simplicité et la rationalité de conception de la Sandero, qui se montre facile et intuitive pour tout conducteur. Elle offre en plus une capacité de chargement correcte et une habitabilité intérieure de bon niveau, avec un équipement cohérent au regard du prix demandé. J’ai en revanche moins apprécié le niveau sonore perceptible dans l’habitacle (y compris depuis le compartiment moteur), la qualité perçue de certaines finitions et la nécessité de rétrograder fréquemment sur autoroute dans les légères montées.