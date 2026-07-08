Dacia Striker (2026) : toutes les infos sur le nouveau break à moins de 25 000 euros

Comme annoncé dès mars 2026 lors de la présentation de son plan stratégique à l’horizon 2030, Dacia élargit son offre sur le segment C avec le Striker. Présenté comme une nouvelle alternative aux SUV, le Striker doit permettre à la marque de conquérir de nouveaux clients, aussi bien particuliers que professionnels.

Le Striker a été développé pour compléter le Bigster. L’objectif est de faire passer la part du segment C dans les ventes totales de 20 % à 33 % d’ici 2035. Le nom « Striker » se veut universel au sens de « faire mouche » ou « atteindre sa cible ». On pense notamment au « strike » au bowling.

En mars, Dacia avait déjà diffusé quelques photos du Striker, montrant une sorte de break surélevé. Désormais, tous les détails du nouveau modèle sont connus, y compris l’habitacle et les motorisations.

Dimensions et design

Visuellement, on pourrait parler au premier coup d’œil d’une « déclinaison break » du Dacia Bigster. Les dimensions vont dans le même sens. Le Striker mesure 4,62 m de long, une valeur comparable à celle d’un break du segment C (VW Golf Variant : 4,65 m). Alors que la garde au sol correspond à celle d’un SUV du segment C (20 cm pour le 4x4 et 19 cm pour le 4x2), le Striker ne mesure « que » 1,53 m de haut. Pour situer : le Bigster affiche 4,57 m de long et 1,71 m de haut. Contrairement à ce dernier, le Striker adopte aussi à l’arrière de vraies poignées de portes de type « étrier ». En comparaison directe, la ligne de toit nettement plus fuyante que celle du Bigster saute aux yeux :

Dacia Striker Extreme Hybrid 150 4x4 (2026) Photo : Dacia Dacia Bigster Journey Hybrid-G 150 4x4 (2026) Image : Dacia

À partir de la finition Expression, sept couleurs sont proposées sur le Striker, dont deux inédites : Frost Green et Cosmic Blue (voir galerie). Le design extérieur du Dacia Striker est largement dicté par une épaule très marquée, reliant les optiques avant et arrière.

Au-dessus de cette ligne, dominent des surfaces fluides et des contours aérodynamiques. Le pare-brise incliné, la ligne de toit allongée et la lunette arrière fortement inclinée composent un profil élancé, stylistiquement proche des berlines et breaks classiques. Sous la ligne d’épaule, le Striker se veut plus robuste : des surfaces plus verticales, une garde au sol généreuse et des proportions affirmées renforcent une impression de stabilité, à la manière d’un SUV. Des barres de toit intégrées viennent clore la carrosserie sur le plan fonctionnel, sans perturber la ligne générale.

Dacia Striker Journey Hybrid 155 (2026) Image : Dacia Dacia Striker Journey Hybrid 155 (2026) Images : Dacia

Premier modèle de la marque à en bénéficier, le Striker reçoit aux quatre coins une nouvelle signature lumineuse à LED en forme de « T ». À l’avant, elle s’intègre à une calandre noir brillant, avec au centre le logo (« Dacia Link »). Associée à un bouclier large, cette bande continue accentue la largeur du véhicule. À l’arrière, le même principe est repris : la signature s’insère dans un large bandeau noir avec lettrage Dacia en relief, soulignant les lignes verticales du hayon et l’aspect robuste d’ensemble.

Des jantes de 17 pouces sont montées de série, avec des roues de 18 ou 19 pouces en option. Un travail important a été réalisé sur le confort global du Striker, notamment sur l’insonorisation. Dès la phase de développement, l’accent a été mis sur la réduction des bruits aérodynamiques via une optimisation aéroacoustique, appuyée par des matériaux absorbants et des vitrages plus épais pour le pare-brise et les vitres latérales avant.

Habitacle

La planche de bord du Dacia Striker se distingue par une architecture horizontale, organisée en trois niveaux fonctionnels. Le niveau le plus proche des occupants utilise des surfaces textiles ainsi que, pour la première fois, un matériau durable baptisé Starkle, dont la continuité se prolonge jusque dans les portes avant. Le deuxième niveau regroupe des commandes physiques dédiées aux fonctions les plus utilisées.

Le troisième niveau, plus en retrait, accueille les affichages, dont un combiné d’instrumentation numérique de série nommé LightVisio, qui projette les informations de conduite par réflexion optique sous forme d’image 3D « flottante », ainsi qu’un écran tactile central 10,1 pouces également de série. Selon la finition, la navigation peut être incluse d’origine.

Dacia Striker Extreme Hybrid 150 4x4 (2026) Image : Dacia

Selon la version, l’infodivertissement (Media Display ou Media Nav Live) propose une navigation connectée avec info-trafic en temps réel, huit ans de mises à jour cartographiques et un système audio Arkamys 3D à six haut-parleurs. Les aérateurs horizontaux reprennent la signature en « T » du design extérieur. Dans le cockpit, on trouve aussi un passage de câble entre la boîte à gants et la console centrale, ainsi qu’un grattoir à glace intégré et dissimulé lorsque la porte est fermée. Un grattoir ? Skoda n’est pas loin...

La console centrale haute propose des rangements modulaires, comme un compartiment de 6,7 litres sous l’accoudoir, un tiroir coulissant en option et des porte-gobelets amovibles. Via le système YouClip, avec jusqu’à neuf points de fixation, il est possible d’installer des accessoires (nouveau porte-bouteille, couverture faisant office de tapis de jeu, filet multi-usage) à différents endroits de l’habitacle.

Dacia Striker Extreme Hybrid 150 4x4 (2026) Image : Dacia

L’habitacle accueille cinq personnes et peut recevoir, sur la finition Extreme ainsi qu’en option sur Journey, un toit panoramique en verre multicouche à faible émissivité, destiné à améliorer le confort thermique et acoustique. L’insonorisation bénéficie également d’une optimisation aéroacoustique, de matériaux absorbants et de vitrages plus épais pour le pare-brise et les vitres latérales avant. Confort et sécurité progressent avec l’arrivée, pour la première fois chez Dacia dès la finition Expression, d’un système Auto Hold de série, ainsi que de projecteurs antibrouillard avec éclairage d’angle.

Pour répondre à la norme européenne de sécurité GSR2, toutes les versions intègrent de série : freinage automatique d’urgence avec détection des véhicules, piétons, cyclistes et motos, reconnaissance des panneaux avec alerte de vitesse, aide au stationnement arrière, feu stop d’urgence, alerte de franchissement de ligne avec assistant de maintien dans la voie, détection avancée de la fatigue du conducteur, système d’appel d’urgence et régulateur de vitesse adaptatif.

Un pack ADAS optionnel ajoute : surveillance des angles morts, freinage automatique d’urgence en marche arrière, alerte d’ouverture de porte en sécurité, fonction de freinage d’urgence aux intersections, alerte de trafic transversal arrière et caméra 360°. Via la fonction My Safety, le conducteur peut préconfigurer ses aides à la conduite préférées et les activer d’un seul bloc au démarrage.

Dacia Striker Journey Hybrid 155 (2026) Image : Dacia

Le coffre offre, en configuration normale, un volume pouvant atteindre 600 litres. Le système mains libres Easy Trunk Opening, de série sur Journey et optionnel sur Extreme, ouvre automatiquement le hayon électrique avec un signal sonore et visuel lorsque l’utilisateur, clé sur lui, se tient brièvement derrière le véhicule. Le cache-bagages de série en deux parties peut être rangé, lorsqu’il n’est pas utilisé, dans un logement sous le plancher de chargement.

Les versions Extreme et Journey disposent aussi d’un plancher de coffre en trois parties, réglable sur deux niveaux : il compartimente le volume, crée une surface plane une fois la banquette rabattue et se révèle réversible grâce à une face moquette et une face plastique. Via le système Easy-Fold, la banquette arrière fractionnée 60/40 peut être rabattue soit depuis le coffre grâce à deux poignées, soit depuis l’arrière via des tirettes.

Motorisations

Pour commencer : selon le constructeur, le Striker pèse environ 1 400 kg et affiche un Cx de 0,29. Il est proposé avec quatre motorisations électrifiées ; aucun diesel n’est au programme.

Le Striker Mild Hybrid-G 140 associe, en tant que motorisation bicarburation GPL, la technologie Autogas à un système mild hybrid 48 V, avec au choix une boîte manuelle ou une boîte automatique à 6 rapports. L’hybridation assiste le trois-cylindres turbo 1,2 litre lors des démarrages et des accélérations, tandis que l’énergie de freinage alimente automatiquement une batterie de 0,8 kWh.

En mode GPL, les émissions de CO₂ diminuent en moyenne de 10 % par rapport à un moteur essence seul. Le réservoir de gaz est installé sous le plancher du coffre afin de préserver le volume de chargement. Le passage essence/GPL se fait automatiquement ou manuellement via un bouton sur la planche de bord.

Dacia Striker Journey Hybrid 155 (2026) Image : Dacia

Autre option : le Striker Hybrid 155 adopte une chaîne de traction full hybrid « classique ». Elle combine un moteur essence 1,8 litre quatre cylindres de 109 ch, deux moteurs électriques de 49 ch, ainsi qu’un démarreur-générateur haute tension, une batterie 280 V de 1,4 kWh et une boîte automatique multi-modes sans embrayage.

La transmission compte quatre rapports pour le moteur thermique et deux démultiplications pour l’électrique. Grâce à une récupération d’énergie efficace, le véhicule démarre systématiquement en électrique et peut, en ville, effectuer jusqu’à 80 % du temps de roulage sans moteur thermique, ce qui maintient les émissions de CO₂ sous la barre des 100 g/km.

Le Striker Hybrid 150 4x4 propose une transmission intégrale : à l’avant, un 1,2 litre essence mild hybrid de 140 ch et 230 Nm est associé à une boîte à double embrayage à 6 rapports avec palettes au volant. À l’arrière, un moteur électrique débrayable de 31 ch et 87 Nm est couplé à une boîte automatique à 2 rapports.

Dacia Striker Extreme Hybrid 150 4x4 (2026) Image : Dacia

Cette configuration privilégie un couple élevé à basse vitesse en tout-terrain et, une fois l’essieu arrière découplé, vise une consommation proche de celle d’une traction. Les phases 100 % électriques se font via l’essieu avant et peuvent représenter jusqu’à 60 % du temps de roulage en environnement urbain, tandis que la transmission intégrale reste en veille dans les modes Auto, Eco et Snow et s’enclenche automatiquement si nécessaire jusqu’à 140 km/h.

Lorsque tous les moteurs fonctionnent à pleine capacité, la puissance cumulée atteint 150 ch. Cinq modes de conduite sont proposés selon le terrain : Auto, Eco, Snow, Mud/Sand et Off-Road. En complément, une assistance à la descente, de série sur la finition Extreme, maintient la vitesse de manière constante sur pente glissante entre 3 et 30 km/h.

Équipements et prix

Il n’existe pas encore de liste de prix officielle. Dacia indique toutefois que les tarifs de base devraient démarrer sous les 25 000 €. Pour comparaison, le Bigster débute en Allemagne à 23 990 €. Des accessoires d’origine destinés aux propriétaires de chiens sont aussi annoncés, ainsi qu’un coffre de toit. Les noms des finitions sont déjà connus sur les modèles actuels de la marque.

Le Striker Essential reprend les équipements essentiels du segment : roues acier 17 pouces, barres de toit, système Media Display avec écran central 10,1 pouces, services connectés et réplication smartphone, instrumentation numérique LightVisio 7 pouces, climatisation manuelle, radars de stationnement arrière et caméra de recul, vitres électriques avant et arrière, etc.

Le Striker Expression vise un niveau de confort supérieur : équipements de Essential plus jantes alliage 17 pouces, climatisation automatique bi-zone, frein de stationnement électrique avec Auto Hold, console centrale haute avec accoudoir, rétroviseurs rabattables électriquement, aérateurs et deux ports USB à l’arrière, etc.

Dacia Striker Extreme Hybrid 150 4x4 (2026) Image : Dacia

Le Striker Extreme est pensé pour les activités outdoor : équipements de Expression plus jantes alliage 18 pouces, touches déco extérieures et intérieures Copper Brown, toit panoramique en verre, carte mains libres, sellerie synthétique Microcloud-TEP lavable, tapis de sol et tapis de coffre en caoutchouc, instrumentation numérique 10 pouces, système Media Nav Live avec écran central 10 pouces et navigation connectée, audio Arkamys 3D à six haut-parleurs, assistance à la descente, etc.

Dacia Striker Journey Hybrid 155 (2026) Image : Dacia

Le Striker Journey met l’accent sur les longs trajets : équipements de Expression plus jantes alliage 18 pouces, hayon électrique, carte mains libres, console centrale haute avec accoudoir, siège conducteur à réglages électriques, sièges avant et volant chauffants, système Media Nav Live avec écran central 10,1 pouces et navigation connectée, audio Arkamys 3D à six haut-parleurs, chargeur smartphone à induction, etc.

Les commandes du Striker devraient ouvrir en Allemagne en octobre 2026. Le lancement commercial est annoncé pour décembre.